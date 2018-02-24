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AFP: три взрыва прогремели на западе Мьянмы

Международная панорама
24 февраля, 5:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Пострадал один полицейский

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ТАСС, 24 февраля. Три взрывных устройства были приведены в действие в субботу утром в городе Ситтве (штат Ракхайн) на западе Мьянмы, в результате пострадал один полицейский. Об этом сообщает Agence France Presse со ссылкой на местную полицию.

"Три взрывных устройства сдетонировали, еще три боеприпаса были найдены невзорвавшимися. Один полицейский получил легкие травмы", - сообщил агентству представитель полиции, уточнив, что один из взрывов прогремел в саду государственного учреждения.

В среду, как сообщало агентство Reuters, в результате взрыва в городе Лашо на востоке Мьянмы погибли два человека, еще 22 получили ранения.

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