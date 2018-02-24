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МИД Южной Кореи: США пытаются мирно разрешить ядерную проблему КНДР с помощью санкций

Международная панорама
24 февраля, 7:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

В пятницу США ввели ограничения в отношении ряда компаний с целью заблокировать поставки топлива в КНДР в обход санкций Совбеза ООН

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ТАСС, 24 февраля. Ужесточение санкций США в отношении КНДР свидетельствует о приверженности Вашингтона конечной цели урегулировать проблему ядерной и ракетной программ Пхеньяна мирным путем. Как сообщило в субботу агентство Yonhap, об этом заявил представитель министерства иностранных дел Республики Корея.

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"Это стало подтверждением желания США продвигаться к мирному и дипломатическому урегулированию северокорейской ядерной проблемы. Мы расцениваем [рестрикции] как часть усилий, чтобы поставить Север на путь денуклеаризации посредством сильных санкций и давления", - сказал он.

По словам дипломата, "Южная Корея и США будут продолжать сотрудничество и переговоры на всех уровнях с целью достижения в будущем цели мирного урегулирования" ситуации на Корейском полуострове.

США объявили в пятницу о том, что решили ввести рестрикции в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и одного физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы, с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов. По свидетельству американских властей, эти шаги направлены прежде всего на блокирование возможностей поставок топлива КНДР в обход санкций Совета Безопасности ООН.

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