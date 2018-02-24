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CNN: в Сирии несколько боевиков ИГ сбежали из-под стражи союзников США

Международная панорама
24 февраля, 7:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 24, февраля. /ТАСС

"Силам демократической Сирии" все сложнее контролировать тюрьмы, где содержатся тысячи сторонников террористической организации, отмечает телеканал

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НЬЮ-ЙОРК, 24 февраля. /ТАСС/. Несколько боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Сирии сбежали из-под стражи подразделений вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), пользующейся поддержкой США. Об этом сообщил в пятницу американский телеканал CNN.

По сведениям его источника из числа чиновников США, речь идет о "менее, чем пяти боевиках ИГ". Как отмечает телеканал, произошедшее свидетельствует о том, что СДС все сложнее контролировать тюрьмы, где содержатся тысячи сторонников ИГ. Большинство из них - сирийцы, около 500 - граждане других государств, говорится в материале.

Ранее в феврале заместитель помощника главы Пентагона по международной безопасности Кэтрин Уилбэргер заявила, что СДС, по последним оценкам, в среднем задерживают по 40 боевиков в день. Она также указала, что Вашингтон обсуждает с союзниками возможность вывоза взятых в плен в Сирии иностранных экстремистов для проведения суда над ними на родине.

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