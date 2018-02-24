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СМИ: Верховный суд Индии потребовал немедленного создания института "народного омбудсмена"

Международная панорама
24 февраля, 7:59 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ НЬЮ-ДЕЛИ 24, февраля. /ТАСС

Судья намерены провести встречу с премьером страны Нарендрой Моди и правительством 1 марта, пишет издание The Asian Age

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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Индии потребовал от правительства страны представить объяснение, почему в стране уже пять лет не исполняется закон об антикоррупционном "народном омбудсмене", и принять меры для его назначения. Как сообщает в субботу газета The Asian Age, верховные судьи намерены провести 1 марта встречу с представителями правительства, в том числе премьером Нарендрой Моди, чтобы обсудить этот вопрос.

Закон о создании в Индии ведомства локпала ("народного омбудсмена или заступника") был принят парламентом в 2013 году и одобрен тогдашним президентом страны Пранабом Мукерджи в январе 2014 года. Однако омбудсмен, в задачу которого должна входить борьба с коррупцией на всех уровнях, до сих пор так и не появился. Верховный суд вынес свое решение после запроса индийских неправительственных организаций, отмечает издание.

Закон о локпале ("Локпал билль") был принят после серии массовых выступлений, охвативших в 2012-2013 годах Индию, кульминацией которых стала демонстративная голодовка общественного деятеля Анны Хазаре на площади Рамлила Мейдан в центре индийской столицы.

Согласно этому закону, в Индии должна появиться особая должность - локпал, который получит право проверять деятельность всех государственных чиновников в том числе министров, судей Верховного суда и даже (с определенными ограничениями) премьер-министра на предмет причастности к коррупции. При этом такой омбудсмен должен не подчиняться никакому ведомству, а быть независимым и действовать, реагируя на жалобы или запросы граждан.

Если ведомство локпала наконец появится в Индии (а законопроект разрабатывался с конца 1960-х годов), это может стать серьезным ударом по индийской коррупции, отмечает местная пресса.

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