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СМИ: более 20 афганских военных погибли при атаке талибов на юге страны

Международная панорама
24 февраля, 9:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

Инцидент произошел в провинции Фарах

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ТАСС, 24 февраля. По меньшей мере 25 афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Фарах на юго-западе страны. Об этом в субботу сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, талибы напали на афганскую военную базу.

Ранее в результате взрыва в центре Кабула два человека погибли, шесть получили ранения. Одновременно с этим в результате еще одного теракта в городе Лашкаргах на юге Афганистана погиб один человек, 10 пострадали.

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