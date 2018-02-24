СМИ: более 20 афганских военных погибли при атаке талибов на юге страны

ТАСС, 24 февраля. По меньшей мере 25 афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в провинции Фарах на юго-западе страны. Об этом в субботу сообщило агентство Pajhwok.

По его данным, талибы напали на афганскую военную базу.

Ранее в результате взрыва в центре Кабула два человека погибли, шесть получили ранения. Одновременно с этим в результате еще одного теракта в городе Лашкаргах на юге Афганистана погиб один человек, 10 пострадали.