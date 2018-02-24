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Минобороны Японии заявило о важности закупки F-35

Международная панорама
24 февраля, 10:27 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, февраля. /ТАСС

В министерстве указали на военную активность Китая и России

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ТОКИО, 24 февраля. /ТАСС/. Министр обороны Японии Ицунори Онодэра считает крайне важным размещение на территории страны истребителей пятого поколения F-35A в условиях напряженной ситуации с региональной безопасностью, указав при этом на рост активности со стороны военной авиации КНР и РФ. С таким заявлением он выступил в субботу во время посещения базы японских Сил самообороны Мисава (префектура Аомори).

"Китай активно расширяет зону активности военной авиации рядом с нашим воздушным пространством, Россия также в последние годы проводит активные военные маневры. Развертывание F-35 крайне важно в условиях самой суровой ситуации с региональной безопасностью после Второй мировой войны", - приводит его слова телеканал NHK. Кроме того, министр указал, что сейчас одной из наиболее важных задач для Японии является укрепление оборонного потенциала в воздухе.

Онодэра принял участие в церемонии, посвященной началу размещения истребителей F-35A. Первый такой самолет прибыл на базу Мисава в конце января, после чего японские летчики стали проходить ознакомление с машиной и необходимый инструктаж.

В течении 2018 финансового года (апрель 2018 - март 2019 года) в Аомори планируется дислоцировать 10 F-35A. Всего минобороны Японии планировало приобрести 42 самолета F-35A, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.

Согласно данным Объединенного комитета начальников штабов Сил самообороны, с апреля по декабрь 2017 года Япония 398 раз поднимала свои истребители в связи с приближением к границам самолетов Китая и 328 для сопровождения российских самолетов.

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