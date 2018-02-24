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Вооруженные силы Канады начали крупные военные учения в Арктике

Международная панорама
24 февраля, 10:48 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев

В маневрах, которые продлятся до 21 марта, примут участие порядка 350 военнослужащих

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ОТТАВА, 24 февраля. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Канадские вооруженные силы начали крупные учения Operation NUNALIVUT в арктическом регионе страны Нунавут. Об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Канады, которое в пятницу поступило в представительство ТАСС.

"В маневрах, которые пройдут с 23 февраля по 21 марта, примут участие около 350 военнослужащих", - уточнили в минобороны. Ранее в ведомстве сообщали, что эти учения состоятся 11-13 марта текущего года.

"Operation NUNALIVUT - это больше, чем просто зимние учения. Это уникальная возможность для наших подразделений проводить патрулирование границы и занятия под подледному нырянию, - заявил командующий маневрами генерал Майк Никсон. - Военнослужащие Вооруженных сил Канады и резервисты вместе с другими правительственными ведомствами и агентствами будут работать над различными задачами в условиях самого холодного периода года в Арктике".

В учениях, в частности, задействуют солдат и офицеров 1-й Канадской механизированной бригады, армейский резерв, канадских рейнджеров, части которых в основном формируются из представителей коренных народов страны, группу боевых пловцов-ныряльщиков, а также представителей различных гражданских ведомств. Отмечается, что в маневрах также будет использоваться легкая и тяжелая транспортная авиация.

Operation NUNALIVUT - одни из самых сложных и масштабных ежегодных учений в канадской Арктике. В ходе них, в частности, отрабатываются навыки подледного ныряния, патрулирования, проведения спасательных операций и тактика выживания в тяжелых арктических условиях.

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