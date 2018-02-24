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Конфискованное судно из Танзании передадут в распоряжение ВМС Украины

Международная панорама
24 февраля, 14:34 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 24, февраля. /ТАСС

Судно Sky Moon было задержано в ноябре 2016 года, оно следовало из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты

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Судно Sky Moon

Судно Sky Moon

© Государственная пограничная служба Украины

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Судно Sky Moon, задержанное в ноябре 2016 года украинскими пограничниками за посещение Крыма, передадут в распоряжение украинской армии. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

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"Танзанийское судно Sky Moon, которое в конце 2016 задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины", - сказано в сообщении.

Судно Sky Moon было задержано морской погранохраной Украины в ноябре 2016 года на Дунае. Оно следовало из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. На борту судна находились девять членов экипажа, все они граждане Сирии. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что в отношении капитана был составлен обвинительный акт, а остальных членов команды привлекли к административной ответственности. В марте 2017 года Одесский суд постановил конфисковать судно.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6%, соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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