Гагаузия призвала власти Молдавии пресечь деятельность сторонников объединения с Румынией

КИШИНЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Власти и общественность Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдавии, выступили против деятельности унионистов (так здесь называют сторонников объединения с Румынией), которую они считают разрушительной, и призвали руководство страны принять меры против попыток ликвидировать молдавскую государственность. Об этом говорится в резолюции, которую единогласно принял в субботу расширенный совет представителей местной исполнительной власти, общественности, депутатского корпуса автономии. Его заседание прошло в субботу в Доме культуры села Томай, 400-местный зал которого не смог вместить всех желающих, поэтому многим делегатам пришлось стоять.

В документе выражена озабоченность тем, что в Молдавии набирают силу антигосударственные силы при полном попустительстве правительства и проевропейского большинства в парламенте. В нем содержится требование к руководству страны "выступить с публичным осуждением" действий политиков и чиновников Румынии и Молдавии, направленной на ликвидацию республики, а правоохранительным органам - пресечь эту деятельность.

Авторы документа также высказались за запрет "унионистских" партий и за принятие закона, не разрешающего лицам с двойным гражданством занимать высшие государственные должности в стране. В нем подчеркивается, что население Гагаузии выступает за сохранение независимости, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдавии.

Гагаузы против объединения

"Мы хотим защитить республику Молдова. Мы не понимаем, почему руководство страны не принимает меры против тех, кто хочет ликвидировать нашу государственность", - заявила в своем выступлении на совете глава Гагаузии Ирина Влах. Ранее она сообщила журналистам, что жители автономии выражают возмущение тем, что руководство республики развернуло борьбу с мифической "российской угрозой", закрывая трансляцию российских телеканалов, не пуская в страну российских политиков, общественников и журналистов. При этом, по ее словам, в правительстве закрывают глаза на подрывную деятельность унионистов.

Поддержка президента

Президент Молдавии Игорь Додон приветствовал позицию Гагаузии и сообщил о своем намерении вынести обсуждение темы унионизма на заседание Высшего совета безопасности 28 февраля вместе с вопросами расследования кражи €1 млрд из банков и закупок летального оружия у НАТО, которые анонсировал министр обороны Евгений Стурза. "Будут обсуждены, как минимум, эти три темы, и мы увидим позицию соответствующих структур", - сказал накануне Додон в эфире телеканала НТВ-Молдова.

История вопроса

Призывы к объединению с Молдавией чаще всего озвучивают политики Румынии, где эту идею поддерживает почти 68% населения. В Молдавии, по опросам, идею объединения с Румынией поддерживает лишь около 21% жителей.

Резкой критике действия унионистов подверг Додон, лишивший гражданства бывшего главу Румынии Траяна Бэсеску, который возглавил в Молдавии партию, выступающую за слияние двух государств, и предложивший выслать его из страны за агитационные поездки. Результатом этой деятельности стало подписание несколькими сельскими советами деклараций с призывами к объединению с Румынией. Со свой стороны, президент и поддерживающая его Партия социалистов организовала сбор подписей представителей местных властей, которые требуют принять решительные меры против унионистов.

Унионисты активизировались

Сторонники объединения запланировали в этом году широкий круг мероприятий, которыми они хотят отметить столетнюю годовщину событий 1918 года. Тогда Румыния ввела войска на территорию современной Молдавии, а созданный в Кишиневе орган власти "Сфатул цэрий" ("Совет края") проголосовал за объединение с соседней страной. В июне 1940 года после получения ультиматума Румыния вернула эту территорию СССР, который не признал ее аннексию. В Бухаресте же считают, что территория современной Молдавии незаконно отошла к Советскому Союзу после подписания в 1939 году пакта Молотова - Риббентропа, поэтому до сих пор не ратифицировали базовый политический договор с Молдавией.