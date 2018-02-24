В Польше прошел третий марш в честь "проклятых солдат"

ВАРШАВА, 24 февраля. /ТАСС/. Марш национал-радикальных сил в честь так называемых проклятых солдат состоялся в субботу в польском городе Хайнувка на востоке страны, несмотря на запрет местных властей и многочисленные протесты жителей, политиков и общественных организаций, считающих недопустимым прославлять вооруженные формирования, которые после Второй мировой войны, оправдываясь борьбой за независимость Польши, совершили множество преступлений против мирного населения. Об этом сообщила Gazeta Współczesna. Марш проходит здесь третий год подряд.

В акции националистов приняли участие несколько сотен человек. Они прошествовали по центральным улицам города с флагами и транспарантами, некоторые из которых прославляли Ромуальда Райса, известного под псевдонимом Бурый. В январе и феврале 1946 года он провел карательную операцию в нескольких деревнях, убив 79 человек, в основном православного вероисповедания.

На прошлой неделе Городской совет Хайнувки проголосовал против проведения этого марша, назвав его провокацией. Выступая от лица общественников, лидер польской партии "Разем" Адриан Зандберг сказал на пресс-конференции, что это "позорное событие". Он призвал правительство Польши осудить преступления Бурого, подтвердив тем самым, "что в стране нет согласия на то, чтобы делать героя из преступника".

Польша с 2011 года на государственном уровне отмечает 1 марта День памяти "проклятых солдат". Согласно официальной трактовке, "проклятые" или "несломленные" солдаты - это те, кто не сложил оружие по окончании Второй мировой войны, остался верен польскому правительству в эмиграции, продолжил борьбу за независимость польского народа. Между тем многие представители польского подполья в первые послевоенные годы совершили множество преступлений - убийств, грабежей и насилия, - мешая восстановлению страны после нескольких лет фашистской оккупации.