Глава МИД Франции назвал конфликт в Сирии угрозой для всего региона

ПАРИЖ, 24 февраля. /ТАСС/. Вооруженный конфликт в Сирии интенсифицируется и угрожает погрузить в хаос весь регион. Такое мнение высказал глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан в опубликованным в субботу интервью газете Liberation, в котором он подчеркнул, что Франция продолжает активно контактировать с Россией, чтобы как можно скорее найти решение сирийской проблемы.

"Кризис уже выходит за пределы границ Сирии: уже были волны беженцев, ставшие крупнейшим перемещением населения после окончания холодной войны... В Ливане четверть населения сегодня составляют беженцы. Затем возникло "Исламское государство" (запрещенная в РФ террористическая группировка), которое стало транснациональным явлением", - перечислил глава французского МИД.

На сегодняшнем этапе, продолжил Ле Дриан, война в Сирии "переживает очередной переломный момент". "Военное присутствие Ирана у собственных границ неприемлемо для Израиля. Турция проникает в Сирию, чтобы противостоять курдам. Какова реальная способность России сдерживать своих союзников - в первую очередь [президента САР Башара] Асада, но также и Иран? Все это лишь разжигает войну в этой войне, так что риск разрастания хаоса уже есть", - считает министр.

Франция, подчеркнул он, всячески поддерживает диалог с Россией, чтобы продвинуться на пути мирного урегулирования сирийского конфликта. "Президент республики (Эмманюэль Макрон - прим. ТАСС) регулярно контактирует с [президентом РФ] Владимиром Путиным. Он прямо обратился к нему вместе с Ангелой Меркель в связи с гуманитарной обстановкой в Сирии, в особенности в [Восточной] Гуте, чтобы убедить его в необходимости действовать. Это подразумевает принятие резолюции [о перемирии в Сирии] в Совете Безопасности ООН", - сказал Ле Дриан.

Как отметил министр, Франция, со своей стороны, потребовала на Совбезе принятия "текста, который бы отвечал на неотложные потребности населения [Восточной] Гуты - немедленное прекращение бомбежек, обеспечение гуманитарного доступа и эвакуацию для лечения людей в критическом состоянии, установление наблюдения за перемирием". "Это может стать важным шагом вперед, однако нужно удостовериться, что за этими решениями последуют действия на местности. В частности из-за этого я отправлюсь во вторник (27 февраля - прим. ТАСС) в Москву, чтобы поговорить об этом с [главой МИД РФ] Сергеем Лавровым", - заявил Жан-Ив Ле Дриан.

Одновременно глава французской дипломатии подчеркнул, что Париж считает, что без поддержки Москвы и Тегерана власть в Сирии Башара Асада нежизнеспособна. "Башар уже бы ушел, если бы Россия и Иран не спасли его. Их поддержка для него жизненно важна, он зависим, и из-за этого он не является хозяином положения", - убежден министр.