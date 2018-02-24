СМИ: Трамп намерен убедить арабских лидеров помириться с Катаром

ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен провести в марте и апреле серию встреч с арабскими лидерами, чтобы попытаться урегулировать дипломатический кризис вокруг Катара. Об этом сообщил в субботу информационный портал Axios со ссылкой на источники в администрации США.

По их словам, Белый дом "надеется, что эти отдельные встречи приведут к примирению сторон в данном конфликте весной на саммите арабских лидеров в Вашингтоне или Кэмп-Дэвиде (загородная резиденция президента - прим. ТАСС)", отмечает Axios. Вашингтон "стремится вновь объединить страны района Персидского залива и убедить их сосредоточиться на противодействии злонамеренному поведению Ирана в регионе", подчеркнули источники.

В середине марта запланирована встреча Трампа с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом, в конце следующего месяца, приблизительно 27 марта, американский лидер должен встретиться с наследным принцем эмирата Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а спустя примерно неделю после этого - с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани.

5 июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипотношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата: страны региона, в частности, закрыли свое воздушное пространство для катарской авиации. Позднее "квартет" сформировал список требований, которые в Дохе сочли невыполнимыми и призвали пересмотреть. В их числе понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией.

США уже не раз призывали своих арабских союзников ослабить экономическую блокаду Катара. Как заявлял госсекретарь Рекс Тиллерсон, такие ограничительные меры "затрудняют военные действия США в регионе и борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), а также негативно влияют на работу американских компаний.

Кроме того, на базе Эль-Удейд в Дохе расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран ведомой США контртеррористической коалиции. База имеет большое значение для проведения операций против ИГ. В Пентагоне отмечают, что сложившаяся ситуация вокруг Катара осложняет долгосрочное планирование военных операций США на Ближнем Востоке.