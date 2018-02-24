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Норвегия за три года приняла свыше 20 тыс. беженцев из Сирии

Международная панорама
24 февраля, 18:37 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 24, февраля. /ТАСС

Речь идет только о тех переселенцах, которые уже официально получили убежище в скандинавском королевстве

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ОСЛО, 24 февраля. /ТАСС/. Выходцы из Сирии стали четвертой по численности группой мигрантов в Норвегии, уступающей лишь полякам, шведам и литовцам. Как свидетельствуют данные, опубликованные в субботу Центральным бюро статистики скандинавского королевства, за последние три года в Норвегии поселилось около 22 тыс. сирийцев, большинство из которых - беженцы и члены их семей.

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Цифры говорят о том, что в начале 2018 года в Норвегии на легальных основаниях проживало около 26 тыс. сирийцев. Эта статистика учитывает только тех мигрантов, которые имеют виды на жительство в стране или получили убежище на ее территории, но не просителей убежища, все еще ожидающих решений по своим запросам.

В 2013 году в Норвегии, население которой приблизилось к 5,3 млн человек, проживало лишь 3,5 тыс. сирийцев. В 2014 году эта цифра удвоилась, а в 2015 выросла уже в 2,5 раза - до 19 тыс. человек. Однако после окончания острой фазы миграционного кризиса в Европе, введения мер погранконтроля внутри Шенгенской зоны и ужесточения норвежского законодательства ситуация изменилась, и в 2016 году в Норвегии обосновались лишь 3 тыс. сирийцев, к которым в 2017 прибавилось еще 4 тыс.

В последние два года прирост мигрантов идет преимущественно за счет семейной иммиграции и программы ООН по переселению беженцев из Сирии, в рамках которой Норвегия взяла на себя обязательства принять 8 тыс. сирийцев в 2016-2019 годах.

После того, как в 2015 году в Норвегию прибыло больше 31 тыс. беженцев, правительство страны приняло целый ряд мер, направленных на сокращение иммиграции. В результате, по данным национального Управления по делам иммиграции, в 2016 году в Норвегии было подано всего 3460 прошений об убежище, а в 2017 году - 3550, тогда как до миграционного кризиса этот показатель много лет колебался вокруг отметки в 10 тыс. прошений в год. Показатели 2016-2017 годов являются самыми низкими для королевства с 1997 года, когда после массового наплыва беженцев из стран бывшей Югославии правительство также было вынуждено существенно ужесточить иммиграционное законодательство. Выходцы из Сирии, Сомали, Эритреи, Ирака и Афганистана сейчас составляют крупнейшие по численности группы мигрантов, обосновавшихся в Норвегии на правах беженцев.

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Темы
Кризис в Сирии Проблема нелегальной миграции в Европе
Страны
Ирак Сирия Сомали Эритрея Норвегия Афганистан
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