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Пекин выступил против односторонних санкций США в отношении граждан и организаций КНР

Международная панорама
24 февраля, 19:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, февраля. /ТАСС

В МИД страны призвали Вашингтон прекратить "подобные нарушения, чтобы не подорвать двустороннее сотрудничество"

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ТАСС, 24 февраля. МИД Китая прокомментировал в субботу расширение США санкционного списка по КНДР, в который, кроме прочих, включены китайские компании и физическое лицо с Тайваня. Как заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, Пекин выступает решительно против односторонних санкций Вашингтона в отношении китайских граждан и организаций, сообщается в субботу на сайте внешнеполитического ведомства страны.

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"Китайская сторона выступает решительно против введения США односторонних санкций <...> в отношении китайских компаний и физических лиц в соответствии со своим внутренним законодательством", - говорится в заявлении.

Гэн Шуан отметил, что КНР выполняет все резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР и не позволяет своим гражданам и компаниям осуществлять деятельность, которая их нарушает. Он добавил, что Китай призывает американскую сторону "немедленно прекратить подобные нарушения, чтобы не подорвать двустороннее сотрудничество".

США объявили в пятницу о рестрикциях в отношении 27 судоходных и торговых компаний, 28 судов и физического лица из КНДР, Китая, Сингапура, Гонконга, Танзании, Панамы, с Тайваня, Маршалловых и Коморских островов. По свидетельству американских властей, эти шаги направлены на блокирование возможностей поставок топлива КНДР в обход санкций СБ ООН.

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