Sky: пять человек погибли, более 30 пострадали в результате двойного теракта в Йемене

ТАСС, 24 февраля. Жертвами совершенного в субботу двойного теракта в йеменском городе Аден стали пять человек, еще 31 получил ранения. Такие данные привел телеканал Sky News Arabia со ссылкой на начальника службы безопасности считающегося временной столицей страны города генерал-майора Шаляль Али Шаиа.

Ранее сообщалось, что двое смертников атаковали штаб-квартиру антитеррористического управления в районе Эт-Тавахи. Сначала первый террорист на начиненной взрывчаткой машине подорвал себя на въезде в лагерь, а затем второй боевик сумел пробиться внутрь на заминированном автомобиле и привел в действие заложенную в машине взрывчатку. Йеменские СМИ сообщали о десятках погибших и пострадавших. Так, новостной портал Al Hour Press сообщил о том, что погибнуть при атаке могли более 30 солдат.

По словам генерала, все нападавшие были уничтожены. Как передавал ряд йеменских СМИ, всего были ликвидированы пять боевиков. В числе жертв атаки, как сообщил Шаиа, один ребенок. Большинство пострадавших отдыхали в момент нападения на расположенной напротив лагеря контртеррористических сил набережной.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формирования хуситов (шиитское движение "Ансар Аллах"). В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе президента Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. Мятежники в настоящее время контролируют Сану, в то время как власти объявили южный портовый город Аден временной столицей страны.