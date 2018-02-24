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Третий пленум ЦК КПК состоится 26-28 февраля в Пекине

Международная панорама
24 февраля, 20:45 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 24, февраля. /ТАСС

Участники мероприятия в числе прочего заслушают отчет от работе Политбюро

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ПЕКИН, 24 февраля. /ТАСС/. Третий пленум Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК) 19-го созыва пройдет в Пекине 26-28 февраля. Решение об этом принято в субботу на заседании Политбюро ЦК КПК, говорится в обнародованном информационном сообщении. Заседание Политбюро состоялось под председательством генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина, являющегося также председателем КНР.

Заседание Политбюро прошло в преддверии начинающихся 3-5 марта "двух сессий" - Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК - главный совещательный орган в системе китайских политических учреждений) и Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП - высший законодательный орган КНР).

"Политбюро обсудило план структурных реформ, разработанный партийными и правительственными органами, экономическое и социальное развитие страны, а также кандидатуры на посты в государственном руководстве и руководстве Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая", - говорится в сообщении. Отредактированный проект плана будет представлен на рассмотрение пленума ЦК, равно как и кандидатуры на высшие государственные посты.

Участники заседания рассмотрели также отчет о работе Политбюро, который будет зачитан на предстоящем пленуме ЦК КПК.

Политическая составляющая

Китайские руководители пришли к выводу, отмечается в сообщении, что партийные и государственные органы "представляют важную составную часть социалистической системы с китайской спецификой и должны быть реформированы для укрепления партийного руководства, улучшения государственного управления и повышения эффективности системы".

"Признав их вклад, руководители заявили, что нынешняя структура партийно-государственных органов недостаточно хороша, чтобы отвечать требованиям "новой эпохи", - говорится в сообщении. "Они заявили, что партия должна преодолеть институциональные препятствия, чтобы в полной мере выявить преимущества социалистической системы Китая", - подчеркивается далее.

Однако какие-либо подробности намеченных преобразований не приводятся.

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