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Премьер-министр Италии принял участие в антифашистском шествии

Международная панорама
24 февраля, 21:02 UTC+3 РИС РИС 24, февраля. /ТАСС

Паоло Джентилони назвал мероприятие крайне важной инициативой

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РИС, 24 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони принял в субботу участие в шествии против фашизма и расизма, организованном в Риме ассоциацией партизан Италии (ANPI). Как сообщило агентство ANSA, глава правительства присоединился к манифестантам на заключительном этапе на Народной площади.

"Необходимо гарантировать безопасность и законность. Эта инициатива крайне важна, поэтому я рад быть здесь", - приводит агентство слова Джентилони. Вместе с ним был секретарь правящей Демократической партии (ДП) Маттео Ренци, а также ряд министров и спикер нижней палаты парламента Лаура Болдрини.

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Шествие в столице прошло без инцидентов, в городе предприняты особые меры безопасности в связи с проведением сразу нескольких манифестаций представителей разных политических взглядов. По информации ANSA, соблюдение порядка контролируют 3 тыс. полицейских.

Манифестации проходят также в других городах - Милане, Палермо, Болонье, где сохраняется риск роста напряженности. На центральной площади Милана состоялась предвыборная акция партии правоцентристской коалиции "Лига", на которой ее секретарь Маттео Сальвини принес символическую присягу в качестве премьер-министра. Правоцентристская коалиция считается фаворитом на грядущих парламентских выборах.

Нынешние выходные, последние перед голосованием 4 марта, отмечены многочисленными шествиями. Предвыборная кампания отличалась подъемом идеологического противостояния на фоне миграционного кризиса и роста недовольства наплывом мигрантов в страну. Так, 3 февраля в городе Мачерата на востоке Апеннин разделяющий крайне правые взгляды молодой человек расстрелял чернокожих мигрантов, ранив нескольких из них. Поводом для такой "расправы" послужило дело о трагической гибели молодой итальянки, к которой причастны выходцы из Нигерии.

Вслед за этим эпизодом в разных городах страны прошел ряд манифестаций против расизма и фашизма. Одновременно свои марши организовали представители крайне правых партий - "Новая сила", "Казапаунд", в рамках мероприятий произошли столкновения со сторонниками крайне левой идеологии. Несколько дней назад в Палермо жестоким побоям подвергся региональный лидер "Новой силы", которая традиционно характеризуется как неофашистская организация.

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