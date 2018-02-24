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ОАГ призвала власти Венесуэлы перенести дату выборов президента

Международная панорама
24 февраля, 22:13 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, февраля. /ТАСС

Документ поддержали 19 стран-членов организации

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ВАШИНГТОН, 24 февраля. /ТАСС/. Организация американских государств (ОАГ) призвала правительство Венесуэлы перенести назначенные на 22 апреля выборы президента и обеспечить в стране демократический избирательный процесс. Об этом говорится в обнародованной в субботу пресс-службой ОАГ резолюции, которую принял на специальном заседании 23 февраля Постоянный совет организации.

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"Постоянный совет ОАГ призывает правительство Венесуэлы пересмотреть свое решение о проведении выборов [22 апреля] и представить новые сроки, что позволило бы провести выборы, гарантирующие соблюдение свободного, справедливого, транспарентного, легитимного и вызывающего доверие избирательного процесса, в котором бы участвовали все венесуэльские политические партии", - отмечается в документе.

Решение властей Венесуэлы о голосовании 22 апреля "делает невозможным проведение демократических выборов в соответствии с международными стандартами", утверждается в резолюции. По мнению ОАГ, "свободный и справедливый избирательный процесс имеет крайне важное значение для урегулирования нынешнего кризиса [в Венесуэле] мирным и демократическим путем".

Документ поддержали 19 стран-членов ОАГ, пять, включая Боливию и Венесуэлу, высказались против, восемь воздержались, две страны не принимали участие в заседание. Каракас расценил эту резолюцию, что указано в сносках к ее тексту, как "очередное вмешательство" со стороны ОАГ во внутренние дела страны. Боливия считает, что резолюция принята в нарушение "основополагающих принципов" организации.

Национальный избирательный совет Венесуэлы объявил 8 февраля о том, что президентские выборы в стране пройдут 22 апреля. Ранее предполагалось, что голосование состоится в конце второго полугодия. Нынешний президент страны Николас Мадуро провозглашен кандидатом на высший государственный пост от Единой социалистической партии Венесуэлы. Оппозиция от участия в выборах отказалась.

В ОАГ, основанную в 1948 году, входят 34 государства Северной, Южной и Центральной Америки (без Кубы). Штаб-квартира организации находится в Вашингтоне. В конце апреля прошлого года Мадуро направил генеральному секретарю ОАГ письмо о том, что Венесуэла прекращает членство в ОАГ. Процедура выхода из организации занимает два года.

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Политический кризис в Венесуэле
Страны
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