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СБ ООН единогласно принял резолюцию об установлении 30-дневного перемирия в Сирии

Международная панорама
24 февраля, 22:21 дата обновления: 24 февраля, 22:45 UTC+3

Документ позволит обеспечить доставку гуманитарной помощи и эвакуацию тяжело больных и раненых

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Заседание СБ ООН

Заседание СБ ООН

© EPA/ANDREW GOMBERT

ООН, 24 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию.

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В принятой резолюции СБ ООН потребовал, чтобы "все стороны без промедления прекратили боевые действия" и обязались соблюдать "гуманитарную паузу в течение по меньшей мере 30 дней на всей территории Сирии". Это, подчеркивается в документе, создаст условия для "немедленной доставки гуманитарной помощи" населению, а также "эвакуации тяжело больных и раненых".

Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Совбез ООН выразил "глубокую тревогу в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в Сирии", а также призвал все стороны "немедленно прекратить блокаду жилых районов, включая Восточную Гуту, Ярмук, Эль-Фуа и Кефраю" и потребовал позволить доставить туда гуманитарную помощь. В документе содержится отдельное требование о том, чтобы немедленно после вступления перемирия в силу все стороны каждую неделю предоставляли ООН и ее партнерам возможности для отправки конвоев в пострадавшие от конфликта районы.

Трудные переговоры

Переговоры по проекту резолюции, подготовленному Кувейтом и Швецией, длились более 10 дней. В четверг на заседании по ситуации в Восточной Гуте, созванном по инициативе России, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя сообщил о внесении поправок в документ с тем, чтобы он был реализуем. Впоследствии глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова поддержать резолюцию, если будут гарантии, что боевики также будут его соблюдать.

Кувейт и Швеция планировали вынести документ на голосование в пятницу в первой половине дня, однако сначала заседание было отложено на несколько часов, а затем - до полудня субботы по нью-йоркскому времени, чтобы дать больше времени на переговоры.

Западные страны добивались принятия резолюции в контексте ситуации в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Анклав, контролируемый вооруженными группировками, находится в осаде правительственных войск. В четверг постпред Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что на территории Восточной Гуты скрываются террористы, и Дамаск имеет полное право наносить удары по их позициям.

Перед голосованием в Совбезе лидеры западных стран пытались оказать давление на Россию, чтобы избежать блокировки резолюции. Так, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать решение Совета Безопасности.

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Персоны
Меркель, Ангела Макрон, Эмманюэль Лавров, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
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