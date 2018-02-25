Белый дом: демократы по-прежнему пытаются подорвать политические позиции Трампа

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Демократы не оставляют попыток подорвать политические позиции президента США Дональда Трампа. Об этом заявила в субботу пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя обнародованную служебную записку, которая была подготовлена законодателями-демократами из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса и касалась предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.

"Хотя в своем меморандуме демократы и пытаются подорвать политические позиции президента, президент поддержал публикацию данного документа, считая, что это в интересах транспарентности, - отметила она. - Тем не менее, этот политически мотивированный документ не дает ответа на обеспокоенность, которая была выражена в меморандуме, подготовленном представителями большинства в спецкомитете (республиканцами - прим. ТАСС), относительно использования доклада, составленного по заказу одного кандидата и насыщенного беспочвенными утверждениями, для обращения в суд с тем, чтобы была разрешена слежка за бывшим помощником другого кандидата в разгар избирательной кампании".

Сандерс имеет в виду служебную записку, подготовленную республиканцами из спецкомитета по разведке Палаты представителей и обнародованную в начале февраля. В ней сотрудники ФБР и министерства юстиции обвиняются в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Кремлем. В частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа Картером Пейджем на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

По словам Сандерс, "как подчеркивается в этом меморандуме, никто не проинформировал [давшего разрешение] судью о том, что Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии оплатили составление данного досье". "В меморандуме меньшинства [демократов] ничего не говорится и о том факте, что, как заявил в спецкомитете заместитель директора ФБР, если бы не это досье, то никто и не пытался бы получить разрешение на слежку", - добавила она.

"Как президент неоднократно заявлял, ни он, ни сотрудники его избирательного штаба не вступали в сговор с иностранной державой во время выборов 2016 года, и ничто в обнародованном сегодня меморандуме не опровергает этот факт", - указала Сандерс.