СМИ: новым министром здравоохранения ФРГ будет христианский демократ Йенс Шпан

ТАСС, 25 февраля. Член президиума Христианско-демократического союза (ХДС), представитель консервативного крыла Йенс Шпан станет новым министром здравоохранения ФРГ. Об этом со ссылкой на источники в ХДС сообщила в субботу газета Bild am Sonntag.

Йенс Шпан известен своей критикой курса канцлера Ангелы Меркель в области миграции и призывами к более жесткой политике в отношении беженцев.

Ранее агентство DPA передавало, что глава ведомства федерального канцлера Петер Альтмайер будет выдвинут в качестве нового министра экономики, а нынешняя глава Минобороны Урсула фон дер Ляйен в новом правительстве останется на своем посту.

Как ожидается, новый кабинет министров Германии будет приведен к присяге весной. Кто возглавит МИД страны, до сих пор неясно.