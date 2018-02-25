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Глава минюста Чехии получил от Земана рекомендации выдать Никулина России, а не США

Международная панорама
25 февраля, 2:23 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 25, февраля. /ТАСС

Правые чешские политики выступили с критикой в адрес президента страны, заявив, что он "отстаивает российские интересы в ущерб национальным"

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Евгений Никулин

Евгений Никулин

© AP Photo/Alexander Zemlianichenko

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Министр юстиции Чехии Роберт Пеликан получил от президента республики Милоша Земана рекомендацию выдать россиянина Евгения Никулина, задержанного в Праге полтора года назад по запросу Вашингтона, России, а не США. Эту информацию он подтвердил в субботу местному сетевому изданию Aktualne.

"Правда, что в течение [2018] года состоялись две встречи, во время которых меня президент просил, чтобы [я] не выдавал российского гражданина Соединенным Штатам, а [экстрадировал] в Россию", - сказал Роберт Пеликан.

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Публикация в сетевом издании спровоцировала критику в адрес Земана со стороны ведущих правых чешских политиков. Они утверждали, что "глава государства отстаивает российские интересы в ущерб национальным и оказывает недопустимое давление на правосудие".

Президентская администрация ранее проинформировала общественность о получении Земаном письма от матери Никулина с призывом о помощи.

Адвокат россиянина Мартин Садилек сообщил ТАСС, что Никулин, содержащийся в пражской тюрьме "Панкрац", категорически отвергает возможность экстрадиции в США. Защита добивается его выдачи России. По словам Садилека, в Конституционном суде Чехии рассматривается "жалоба [россиянина] на решение Верховного суда [республики], отказавшегося удовлетворить его жалобу на решение [пражского] городского суда о возможности выдачи в США".

Между тем окончательное слово в деле Никулина, как проинформировали ТАСС в министерстве юстиции Чехии, принадлежит главе этого ведомства. Он может самостоятельно определить, куда будет выдан обвиняемый, или вообще остановить этот процесс.

Подробности дела

Никулин был задержан 5 октября 2016 года в Праге по обвинению суда штата Калифорния в совершении хакерских атак на цели в Соединенных Штатах. Наряду с сотрудниками чешских правоохранительных органов в операции участвовали агенты ФБР. В ноябре 2016 года требование выдать Никулина поступило в минюст Чехии и от российской стороны. В России его обвинили в совершенной в 2009 году краже с использованием интернета $3450.

В ноябре 2017 года Верховный суд в Праге отказал в удовлетворении апелляционной жалобы адвокатов Никулина на решение горсуда чешской столицы о возможности его выдачи США. Пражский городской суд 30 мая 2016 года постановил, что россиянин может быть экстрадирован как в США, так и на родину.

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