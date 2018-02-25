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Генсек ООН рассчитывает на немедленное прекращение огня в Сирии

Международная панорама
25 февраля, 2:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Антониу Гутерриш также напомнил об обязательстве защищать мирных жителей при проведении антитеррористических мероприятий

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

© EPA-EFE/MANUEL DE ALMEIDA

ТАСС, 25 февраля. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовал принятие Советом Безопасности (СБ) ООН резолюции о прекращении огня в Сирии и выразил надежду на немедленное выполнение ее требований. Об этом сообщил в субботу официальный представитель генсека Стефан Дюжаррик.

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"Генеральный секретарь приветствует принятие Советом Безопасности резолюции с требованием прекращения военных действий в Сирии в течение по меньшей мере 30 дней и подчеркивает свою надежду на то, что эта резолюция будет незамедлительно выполнена, ... в частности для обеспечения незамедлительной, безопасной, беспрепятственной и устойчивой доставки гуманитарной помощи и услуг, эвакуации тяжелобольных и раненых, а также облегчения страданий сирийского народа", - говорится в заявлении.

Гутерриш также напомнил всем сторонам об обязательстве обеспечивать постоянную защиту мирных жителей и гражданской инфраструктуры, в том числе в рамках мероприятий по борьбе с терроризмом.

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