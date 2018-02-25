Члены Совбеза ООН в Нью-Йорке договорились о прекращении огня в Сирии

ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН в субботу после нескольких дней напряженных переговоров одобрил резолюцию с требованием "без промедления" прекратить боевые действия в Сирии для оказания гуманитарной помощи населению. С учетом того, что документ дает право на продолжение контртеррористических операций, его принятие не сняло основных вопросов - где именно должны быть прекращены столкновения, а также как скоро в стране наступит долгожданное затишье. Предполагается, что договоренность на этот счет должны достигнуть сами стороны конфликта, и немалую роль в этом предстоит сыграть тем странам, которые имеют на них влияние.

Кувейт и Швеция, являющиеся непостоянными членами Совбеза, начали подготовку резолюции в начале февраля в ответ на призыв ООН об установлении 30-дневной гуманитарной паузы, которая бы позволила оказать гуманитарную помощь населению, в первую очередь тем, кто проживает в блокированных и труднодоступных из-за боевых действий районах.

Основное беспокойство у ООН вызывает ситуация в пригороде Дамаска Восточной Гуте, где, по оценкам всемирной организации, находятся около 400 тыс. человек. Этот анклав, удерживаемый боевиками, находится в окружении правительственных сил. Как заявил ранее на этой неделе постпред РФ при ООН Василий Небензя, в Восточной Гуте "продолжают оставаться несколько тысяч непримиримых боевиков, в том числе связанных с террористическими организациями". Они ведут неизбирательные обстрелы жилых кварталов Дамаска, в том числе района, где расположено посольство РФ.

ООН регулярно сообщает о гибели мирных жителей Восточной Гуты в результате авиаударов, ссылаясь при этом на неправительственные организации, находящиеся в анклаве. Одной из таких НПО являются "Белые каски" - добровольческая группа, которую не раз уличали в связях с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ).

Основной камень преткновения

Основной пункт принятой в субботу резолюции требует, чтобы "все стороны без промедления прекратили боевые действия", а также обязывает их "начать взаимодействовать для выполнения этого требования". "Гуманитарная пауза", подчеркивается в документе, должна продолжаться не менее 30 дней и охватывать всю территорию Сирии, что позволит ООН и партнерам безопасно доставить помощь населению, а также эвакуировать тяжело больных и раненых.

Этот пункт стал основным камнем преткновения в ходе переговоров. Первый черновик резолюции постановлял, что перемирие должно вступить в силу в течение 72 часов. В ходе дискуссий изменения претерпели и другие формулировки в этом параграфе, который в первоначальном виде в ультимативной форме объявлял перемирие.

Согласно резолюции, режим тишины не будет распространяться на операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций. Это, по мнению некоторых наблюдателей, позволит Дамаску наносить удары по целям в Восточной Гуте, где продолжают укрываться террористы, обстреливающие Дамаск.

В принятой резолюции Совбез ООН выразил "глубокую тревогу в связи с катастрофической гуманитарной ситуацией в Сирии", а также призвал все стороны "немедленно прекратить блокаду жилых районов, включая Восточную Гуту, Ярмук, Эль-Фуа и Кефраю". В документе содержится отдельное требование о том, чтобы немедленно после вступления перемирия в силу все стороны каждую неделю позволяли ООН и ее партнерам проводить конвои с помощью в пострадавшие от конфликта районы Сирии.

Трудные переговоры

Переговоры по проекту резолюции, подготовленному Кувейтом и Швецией, длились более 10 дней, и перед голосованием в Совбезе западные страны пытались оказать давление на Россию, чтобы избежать блокировки резолюции. В пятницу президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель направили письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой поддержать решение Совета Безопасности, резкие высказывания в адрес Москвы позволил себе президент США Дональд Трамп. Сразу после голосования американский постпред при ООН Никки Хейли обвинила Россию в затягивании принятия резолюции.

В свою очередь постпред РФ Василий Небензя заявил, что согласование резолюции заняло продолжительное время, так как Москва не поддерживала заложенную в ней изначально "директивную схему немедленного установления режима прекращения боевых действий на достаточно длительный срок". "Директивой без конкретных договоренностей враждующих сирийских сторон прекращения огня не наступает. Такой оторванный от жизни подход точно не поможет решению неотложных гуманитарных вопросов в Сирии", - подчеркнул Небензя. По его словам, необходимо, чтобы "требования Совета Безопасности подкреплялись конкретными договоренностями" непосредственно на месте событий в ближневосточной стране.

По окончании заседания российский дипломат заявил журналистам, что в ходе переговоров Москва пыталась гарантировать, чтобы документ не стал предлогом для начала военных действий против Сирии. "Мы слышали некоторые тревожные высказывания на этот счет в последние дни, в том числе сегодня, некоторые из них были очень воинственными. Поэтому мы четко сказали, что никому не позволим интерпретировать эту резолюцию в качестве предлога для военных действий", - сказал дипломат.

Вопросы не сняты

Неоднозначные формулировки в резолюции привели к тому, что по итогам заседания дипломатам стран - членов Совбеза задавали два основных вопроса: когда перемирие вступит в силу и какие конкретно районы оно будет охватывать. В первую очередь журналистов интересовала Восточная Гута, боевые действия в которой сирийские власти характеризуют как контртеррористическую операцию, целью которой является прекращение минометных обстрелов Дамаска, а также Африн, где турецкая армия ведет кампанию против курдских военизированных формирований.

В то время как дипломаты западных стран, включая США, делали упор на ситуации в Восточной Гуте, постпред Сирии при ООН Башар Джаафари на заседании ясно дал понять, что в Дамаске ждут затишья и в других районах страны, о которых в Вашингтоне и некоторых других столицах предпочитают не вспоминать. "Мы так понимаем эту резолюцию. Эта резолюция должна осуществляться на всей территории Сирии, включая Африн, включая районы под контролем Соединенных Штатов, включая Голаны", - подчеркнул дипломат.

Конкретные параметры режима прекращения огня затруднился назвать и один из соавторов резолюции - постпред Кувейта при международной организации Мансур Айяд аль-Утейби. "Резолюция Совета Безопасности требует от всех сторон прекращения боевых действий без промедления на всей территории Сирии. Это очень ясная формулировка", - заявил дипломат, добавив, что "без промедления - значит без промедления".

Вскоре после завершения заседания Совета Безопасности ООН генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил надежду на то, что резолюция будет выполнена "незамедлительно", что позволит сотрудникам гуманитарных организаций "безопасно и беспрепятственно" оказать помощь населению, а также "облегчить страдания сирийского народа". Он подчеркнул, что ООН "готова выполнить свою часть работы".

В Госдепартаменте в субботу высказались за то, чтобы режим прекращения огня вступил в силу незамедлительно, и сирийская армия прекратила боевые действия в Восточной Гуте. "США хотят, чтобы выполнение резолюции о прекращении огня в Сирии началось немедленно. Режим [президента Сирии Башара] Асада и его союзники должны прекратить наступление на Восточную Гуту, позволить доставку продовольствия и медикаментов ни в чем не повинным гражданским лицам, которые отчаянно в этом нуждаются", - написала на своей странице в Twitter руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

United States wants to see the ceasefire in this resolution implemented immediately; Assad regime and its allies must stop assault on Eastern Ghouta, allow food and medicine to reach innocent civilians who desperately need it. #Syria #UNSC https://t.co/V5f6SY3Lc7 — Heather Nauert (@statedeptspox) 24 February 2018

В свою очередь Небензя призвал реалистично оценивать ситуацию, повторив, что для перемирия необходимо, чтобы сами стороны конфликта достигли соответствующего соглашения. "Конечно, мы хотели бы, чтобы режим прекращения огня начался незамедлительно, но давайте будем реалистами. Мы бы хотели вдохновить стороны на взаимодействие с целью всеобъемлющего осуществления [резолюции]", - подчеркнул он в беседе с журналистами по итогам голосования.

Не только Восточная Гута

На заседании Совбеза ООН постпред РФ отметил, что гуманитарный кризис в Сирии не ограничивается одной лишь Восточной Гутой, напомнив о бедственной ситуации в городе Ракка, который был разрушен коалицией во главе США в ходе кампании против ИГ. "Мы знаем, что гуманитарная ситуация в Сирии очень тяжелая и требует срочных шагов, но мы прекрасно видим, что пропагандистский сценарий, разворачивающийся вокруг Восточной Гуты, в точности соответствует кампании, которая шумела в конце 2016 года в ходе контртеррористической операции по освобождению Восточного Алеппо. Надо заниматься не только Восточной Гутой, но и Раккой, Эр-Рукбаном, Эль-Фуа, Кефраей, Ярмуком. Помощь должна идти во все районы Сирии", - указал дипломат.

По его словам, в резолюции акцентируется необходимость стабилизации "в районах, куда возвращаются мирные жители". Небензя подчеркнул, что это служит "недвусмысленным сигналом тем столицам", которые обусловливают оказание содействия усилиям по реконструкции Сирии "определенной переходной динамикой в политическом процессе".

Он призвал возглавляемую Вашингтоном военную коалицию прекратить "оккупационные замашки" и позволить Дамаску заняться нормализацией ситуации в стране. По его словам, борьба с террористами "не должна становиться прикрытием для решения тех или иных геополитических вопросов с сомнительной легитимностью, а это то, чем занимаются сейчас в Сирии США".