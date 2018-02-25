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Глава британского МИД призвал к полномасштабному соблюдению перемирия в Сирии

Международная панорама
25 февраля, 3:56 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, февраля. /ТАСС

Борис Джонсон заявил, что страны-союзницы Сирии должны гарантировать выполнение резолюции СБ ООН Дамаском

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ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствовал принятие последней резолюции Совбеза ООН по Сирии и призвал к полномасштабному соблюдению противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий. Об этом сказано в заявлении руководителя Джонсона, размещенном в субботу на его странице в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее единогласное принятие резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 по Сирии. Существует срочная необходимость в предоставлении гуманитарной помощи и в проведении медицинской эвакуации на всей территории Сирии, но в особенности в Восточной Гуте", - отмечается в сообщении.

Джонсон также потребовал, чтобы союзнические для сирийских властей страны гарантировали выполнение Дамаском положений принятой резолюции. "Те, кто имеет влияние на режим [президента Сирии Башара Асада], должны теперь обеспечить, чтобы режим прекращения огня полностью выполнялся", - заявил глава британского МИД.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. По замыслу соавторов документа - Кувейта и Швеции - это позволит улучшить ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, контролируемом боевиками и находящемся в осаде правительственных сил.

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Персоны
Джонсон, Борис
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Кризис в Сирии
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