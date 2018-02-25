Глава британского МИД призвал к полномасштабному соблюдению перемирия в Сирии

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствовал принятие последней резолюции Совбеза ООН по Сирии и призвал к полномасштабному соблюдению противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий. Об этом сказано в заявлении руководителя Джонсона, размещенном в субботу на его странице в Twitter.
"Я приветствую сегодняшнее единогласное принятие резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 по Сирии. Существует срочная необходимость в предоставлении гуманитарной помощи и в проведении медицинской эвакуации на всей территории Сирии, но в особенности в Восточной Гуте", - отмечается в сообщении.
I welcome unanimous adoption of #UN Security Council Resolution 2401 on #Syria today. Humanitarian aid and medical evacuations urgently needed across Syria, but particularly Eastern Ghouta. Those with influence over the regime must now ensure ceasefire is implemented in full.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 февраля 2018 г.
Джонсон также потребовал, чтобы союзнические для сирийских властей страны гарантировали выполнение Дамаском положений принятой резолюции. "Те, кто имеет влияние на режим [президента Сирии Башара Асада], должны теперь обеспечить, чтобы режим прекращения огня полностью выполнялся", - заявил глава британского МИД.
Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. По замыслу соавторов документа - Кувейта и Швеции - это позволит улучшить ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, контролируемом боевиками и находящемся в осаде правительственных сил.