Глава британского МИД призвал к полномасштабному соблюдению перемирия в Сирии

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон приветствовал принятие последней резолюции Совбеза ООН по Сирии и призвал к полномасштабному соблюдению противоборствующими сторонами режима прекращения боевых действий. Об этом сказано в заявлении руководителя Джонсона, размещенном в субботу на его странице в Twitter.

"Я приветствую сегодняшнее единогласное принятие резолюции Совета Безопасности ООН номер 2401 по Сирии. Существует срочная необходимость в предоставлении гуманитарной помощи и в проведении медицинской эвакуации на всей территории Сирии, но в особенности в Восточной Гуте", - отмечается в сообщении.

I welcome unanimous adoption of #UN Security Council Resolution 2401 on #Syria today. Humanitarian aid and medical evacuations urgently needed across Syria, but particularly Eastern Ghouta. Those with influence over the regime must now ensure ceasefire is implemented in full. — Boris Johnson (@BorisJohnson) 24 февраля 2018 г.

Джонсон также потребовал, чтобы союзнические для сирийских властей страны гарантировали выполнение Дамаском положений принятой резолюции. "Те, кто имеет влияние на режим [президента Сирии Башара Асада], должны теперь обеспечить, чтобы режим прекращения огня полностью выполнялся", - заявил глава британского МИД.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. По замыслу соавторов документа - Кувейта и Швеции - это позволит улучшить ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, контролируемом боевиками и находящемся в осаде правительственных сил.