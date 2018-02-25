Трамп назвал политически ангажированной записку демократов по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал "политически ангажированной" служебную записку, обнародованную в субботу законодателями-демократами и касавшуюся предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года.

"Подготовленный демократами ответ на нарушения, связанные с проводимой правительством слежкой, - политически ангажированный и представляет собой юридический отстой. Лишь подтверждаются все те ужасные действия, которые были предприняты [при администрации Барака Обамы]. Все это было незаконно!" - написал он на своей странице в Twitter, комментируя данный документ.

В другой публикации Трамп добавил: "ФБР так и не раскрыло, кто был заказчиком ("досье" - прим. ТАСС), - избирательный штаб [Хиллари] Клинтон и Национальный комитет Демократической партии (НКДП)". А в третьей привел фразу из материала телекомпании Fox News: "У россиян не было никакой компрометирующей информации на Дональда Трампа". "Конечно, не было, потому что таковой не существует, - заметил он. - Вся эта охота на ведьм - позор. И Обама ничего не предпринял в отношении России!"

The Democrat memo response on government surveillance abuses is a total political and legal BUST. Just confirms all of the terrible things that were done. SO ILLEGAL! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 февраля 2018 г.

"Досье" на Трампа

Трамп имеет в виду "досье" с компроматом на него, составление которого началось с 2015 года первоначально по заказу сторонников Республиканской партии, выступавших с резкой критикой в адрес миллиардера, вступившего в борьбу за Белый дом. Заказ получила компания Fusion GPS, возглавляемая Гленном Симпсоном, бывшим журналистом газеты The Wall Street Journal. Позднее к работе над "досье" был подключен бывший агент британских спецслужб Кристофер Стил.

"Досье" было использовано ФБР в октябре 2016 года для того, чтобы получить судебное разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа - Картером Пейджем в рамках усилий с целью доказать сговор между избирательным штабом Трампа и Москвой с целью повлиять на результаты президентских выборов. Именно этот факт отобразили в своей служебной записке, опубликованной в начале февраля текущего года, законодатели-республиканцы из спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США. Они обвинили сотрудников ФБР и министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе проводимого разбирательства по поводу предполагаемого вмешательства России в выборы.