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Трамп заявил, что американский народ должен сплотиться, несмотря на противоречия

Международная панорама
25 февраля, 6:35 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, февраля. /ТАСС

По мнению главы Белого дома, напряженность в отношениях граждан страны появилась еще во время правления его предшественника Барака Обамы

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НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что настал тот момент, когда американские граждане должны сплотиться, несмотря на многие имеющиеся у них противоречия. Об этом он заявил в субботу в интервью телеканалу Fox News.

"Нам надо сплотить эту страну", - указал американский лидер, добавив, что "многие люди" занимаются тем, что раскалывают ее.

По версии Трампа, ситуация, при которой между гражданами страны обострились политические противоречия, возникла "не в последний год", то есть не пока он находится у власти. По словам президента, напряженность в отношениях появилась еще при администрации экс-президента Барака Обамы. Ситуация при нем "была ужасной", утверждал Трамп.

Нынешний американский лидер, неоднократно критиковавший разведслужбы США, упомянул их и в этот раз. "Нам нужна разведка, которая сплачивает нашу страну, - указал он. - А многие люди раздирают нашу страну на части".

"Мы, как страна, должны объединиться, нам необходимо это сделать", - подчеркнул глава Белого дома. "Мы не должны бороться друг против друга, мы должны быть на одной стороне", - добавил он.

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Обама, Барак Трамп, Дональд
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