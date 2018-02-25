WP: президент Мексики отложил визит в США после беседы с американским коллегой

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето решил отложить визит в Вашингтон после напряженного телефонного разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщила в субботу со ссылкой на неназванных должностных лиц обеих стран газета The Washington Post.

Согласно изложенным ею сведениям, предварительные планы предусматривали организацию поездки Ньето в Вашингтон на переговоры с Трампом либо в феврале, либо в марте. Однако планы изменились после примерно 50-минутного телефонного звонка, состоявшегося 20 февраля. Мексиканская сторона добивалась от США гарантий того, что Трамп на переговорах не станет публично настаивать на оплате Мексикой стены на границе двух стран. Президент США отказался давать такое обещание. Источник газеты из числа мексиканских официальных лиц сказал, что Трамп в ходе разговора "вышел из себя".

На консультациях, состоявшихся 14 февраля в Белом доме, стороны, по мнению Мехико, согласовали условия визита Ньето в Вашингтон. В тех встречах приняли участие глава МИД Мексики Луис Видегарай, старший советник Трампа Джаред Кушнер и помощник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер.

США ожидают, что Ньето может попытаться снова договориться об организации визита весной, отмечается в статье. Кроме того, лидеры двух стран могут провести переговоры в рамках предстоящего 13-14 апреля Саммита Америк в столице Перу Лиме, считают представители мексиканского правительства. Между тем госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил в начале февраля, что окончательного решения насчет присутствия Трампа на этой встрече пока нет.