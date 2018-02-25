Трамп обвинил в фальсификации составителя записки демократов по "делу РФ"

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в субботу обвинил в фальсификации составителя служебной записки, касающейся предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, старшего демократа в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса Адама Шиффа. Свою позицию глава государства изложил в интервью телеканалу Fox News.

Законодатели-демократы из спецкомитета обнародовали в субботу отредактированную версию своей служебной записки, которая была подготовлена в противовес записке республиканцев, обвинивших сотрудников Федерального бюро расследований (ФБР) и министерства юстиции в неправомерных действиях в ходе разбирательства по поводу предполагаемого сговора избирательного штаба Трампа с Россией.

"То, что они сделали, было действительно фальсификацией, и кто-то должен разобраться в этом. И под "кем-то" я имею в виду, сами понимаете кого", - подчеркнул американский лидер. Он указал, что "много плохих вещей было совершено другой стороной" - демократами.

Президент напомнил, что Шифф в субботу принял участие в заседании спецкомитета, а потом "покинул его и начал названивать журналистам, и затем внезапно появились новости" о записке. "Этого не стоило делать, и, возможно, это даже противозаконно, <...> он слил [журналистам] всю информацию [с заседания]. Он плохой парень", - подчеркнул Трамп.

По его мнению, записка демократов "ничего особенного собой не представляет". Документ, как подчеркивает президент, подтверждает лишь верность записки, составленной республиканцами.

Записки законодателей

Демократы, в частности, утверждают, что документ однопартийцев Трампа, обнародованный в начале февраля, отражает "усилия с целью подрыва" доверия к ФБР, министерству юстиции и спецпрокурору Роберту Мюллеру, которые и проводят соответствующее расследование по России. По словам демократов, республиканцы "избирательно подошли к секретной информации", допустили ее "искажение" и "неправильно отразили".

Записка республиканцев была обнародована по решению Трампа вопреки возражениям демократов, которые утверждали, что огласка может нанести ущерб проводимому расследованию. В ней, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку во время предвыборной кампании за одним из помощников Трампа - Картером Пейджем на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом.

Трамп 9 февраля заблокировал публикацию первоначально подготовленной записки демократов. Как отметил тогда в письме, адресованном членам спецкомитета по разведке Палаты представителей, юрисконсульт президента Дон Макгэн, обнародование этого документа не может быть осуществлено по причинам, "связанным с обеспечением национальной безопасности", так как там "содержится много информации, носящей секретный характер". Он также добавил, что это "будет не в интересах правоохранительных органов". При этом Макгэн сослался на мнение минюста, к которому прислушался Трамп.