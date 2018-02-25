СМИ: коммунисты и социал-демократы теряют поддержку в Чехии

ПРАГА, 25 февраля. /ТАСС/. Коммунистическая партия Чехии и Моравии (КПЧМ) и Чешская социал-демократическая партия (ЧСДП) теряют поддержку среди избирателей. Об этом со ссылкой на руководителей обоих парламентских субъектов республики сообщило в воскресенье сетевое издание пражской газеты Mlada fronta dnes.

"КПЧМ к 31 декабря 2017 года насчитывала 37 402 члена", - заявил первый заместитель ее председателя Петер Шимунек. В 2013 году членская база состояла из 51 тыс. партийцев. За четыре года она сократилась на почти 14 тыс. человек.

Компартия, располагающая 15 из 200 депутатских мандатов в нижней палате парламента и местом ее вице-спикера, стремительно стареет. Так, например, средний возраст членов парторганизации только в одном шестом районе Праги составляет 78 лет.

ЧСДП, до октября прошлого года являвшаяся ведущей силой чешской правительственной коалиции и затем, в результате сокрушительного поражения на парламентских выборах, перешедшая в оппозицию (также 15 депутатов в нижней палате парламента), насчитывает 19 тыс. членов. В 2014 году ее партбилеты носили почти 23 тыс. чехов. Тенденция к сужению членской базы социал-демократов усиливается.

Позиции коммунистов и социал-демократов, представляющих на парламентском уровне левый политический спектр Чехии, потеснили активно набирающее сторонников правоцентристские политические движения АНО ("Акция недовольных граждан"), во главе которого стоит премьер Андрей Бабиш, и "Свобода и прямая демократия", ставящее под сомнение целесообразность членства республики в ЕС и добивающееся принятия закона об общереспубликанском референдуме. Им принадлежит половина депутатских кресел в нижней палате парламента.

Mlada fronta dnes опубликовала эти данные в день 70-летия прихода коммунистов к власти в Чехословакии. Вечером 25 февраля 1948 года на массовом митинге на Староместской площади в центре Праги руководитель компартии Клемент Готвальд объявил о создании ею правительства страны. Режим просуществовал более 40 лет. К его падению в ноябре 1989 года привели общественно-политические процессы, вызванные перестройкой в СССР.