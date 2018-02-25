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Председатель Генассамблеи заявил, что страны сблизили позиции по реформе Совбеза ООН

Международная панорама
25 февраля, 10:13 UTC+3 ООН ООН 25, февраля. /ТАСС

Комментируя дискуссии по вопросу права вето, Мирослав Лайчак сообщил, что на этот счет среди государств есть "различные точки зрения"

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ООН, 25 февраля. /ТАСС/. Государства-члены ООН стремятся к реформированию Совета Безопасности (СБ) и в последние годы сблизили позиции по некоторым вопросам. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС председатель 72-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Мирослав Лайчак, комментируя начало нового раунда межправительственных переговоров по реформе Совбеза.

По его словам, на открытой сессии, состоявшейся 1-2 февраля, государства "изложили общие оценки хода межправительственных переговоров". "Я был рад увидеть у государств-членов огромный интерес, а также активное взаимодействие между ними. Я также заметил у государств сильное желание и стремление достичь прогресса", - сказал собеседник агентства.

Лайчак сообщил, что вопросы, обсуждаемые в рамках переговоров, поделены на пять групп: категории членов СБ, право вето и порядок его применения, региональное представительство, численность Совбеза и методы его работы, а также взаимоотношения между Советом и Генассамблеей.

"По всей видимости, необходимо продолжить обсуждение первых трех групп [вопросов]", - отметил Лайчак, добавив, что их необходимо рассматривать в комплексе. По его словам, последние раунды дискуссий и промежуточные документы, подготовленные председателями переговорного процесса, "показали, что между странами есть сходство взглядов по определенным вопросам". "Я ожидаю, что государства-члены продолжат работу по поиску новых точек соприкосновения в ходе нового раунда", - заявил председатель Генассамблеи.

Комментируя дискуссии по вопросу права вето, он сообщил, что на этот счет среди государств есть "различные точки зрения". Лайчак воздержался от того, чтобы давать какие-либо рекомендации по вопросу реформирования Совбеза. "Не мне решать, это дело государств. Моя роль - предоставить площадку для переговоров", - сказал председатель ГА.

Он высказался в пользу скорейшего реформирования Совета, который, будучи органом, ответственным за поддержание международного мира и безопасности, должен принимать решения "быстро и эффективно". По его словам, от этого зависит авторитет всей Организации Объединенных Наций.

26 лет безрезультатных переговоров

Межправительственные переговоры о реформе Совбеза ведутся с 1992 года, но странам пока не удалось прийти к единому мнению по ключевым вопросам, в том числе по оптимальному составу СБ ООН, числу его постоянных и временных членов, а также порядку применения права вето. В последний и единственный раз изменения в Совете Безопасности ООН происходили в 1965 году, когда число его непостоянных членов было расширено с шести до 10. В октябре прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью сайту Международного дискуссионного клуба "Валдай" высказал мнение, что в ближайшие год-два достичь консенсуса по вопросу реформы нереально.

Выступая на открытом заседании 1 февраля, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Москва выступает за придание Совету более представительного характера, "но без ущерба для его оперативности и эффективности". По его словам, "оптимальный численный состав обновленного Совбеза - двадцать с небольшим членов". При этом для России по-прежнему "неприемлемы любые задумки, влекущие ущемление прерогатив нынешних постоянных членов СБ, включая институт вето", которое является важным фактором для поиска сбалансированных решений, отметил дипломат.

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Персоны
Лайчак, Мирослав Лавров, Сергей Викторович Небензя, Василий Алексеевич
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