СМИ: вооруженная оппозиция согласилась на прекращение огня в Восточной Гуте

ТАСС, 25 февраля. Формирования вооруженной оппозиции объявили о своем согласии соблюдать прекращение огня в Восточной Гуте под Дамаском. Об этом, как передал новостной портал Suriya al-Ghad, говорится в распространенном в воскресенье заявлении крупнейшей вооруженной группировки в этом регионе - "Джейш аль-Ислам".

В документе подчеркивается, что боевики будут соблюдать перемирие "с целью скорейшей доставки международной гуманитарной помощи пострадавшему от боевых действий населению в Восточной Гуте".

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств-членов Совбеза, включая Россию.

Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.