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Times: правительство Великобритании может уйти в отставку из-за раскола в вопросе Brexit

Международная панорама
25 февраля, 14:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, февраля. /ТАСС

По данным издания, Терезе Мэй сообщили, что существует "весьма реальная угроза" заговора со стороны 15-20 депутатов-консерваторов

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ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании может уйти в отставку в этом году в связи с расколом в рядах правящей Консервативной партии из-за отсутствия единой позиции по Brexit. Об этом в воскресенье сообщила газета The Sunday Times, раскрыв подробности закрытого заседания британского кабинета министров, которое состоялось в четверг в загородной резиденции британского премьера Чекерс.

По данным издания, главный партийный парламентский организатор Джулиан Смит, занимающийся обеспечением партийной дисциплины в Палате общин, предупредил премьер-министра Терезу Мэй, что существует "весьма реальная угроза" заговора со стороны 15-20 депутатов-консерваторов, которые могут помочь оппозиционной Лейбористской партии нанести поражение правительству при проведении голосования о выходе Великобритании из таможенного союза ЕС.

При этом министр по делам Северной Ирландии Карен Брэдли призвал Мэй не полагаться на голоса 10 депутатов североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП), поддерживающей в парламенте правительство меньшинства тори. Британский кабмин также обсудил перспективу возможного участия в голосовании шести депутатов из республиканской партии "Шинн фейн", которые традиционно игнорируют работу Палаты общин, но потенциально могли бы прийти туда и подорвать позиции консерваторов.

Тереза Мэй ранее заявила, что Великобритания в результате Brexit покинет единый европейский рынок и таможенный союз ЕС. Данную позицию не разделяют некоторые депутаты Консервативной партии, которые угрожают сорвать эти планы.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% одержали противники евроинтеграции. Переговоры по Brexit должны продлиться до ноября 2018 года, после чего достигнутую сделку должны одобрить Европарламент и Вестминстер. Сам Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до 31 декабря 2020 года.

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Мэй, Тереза
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