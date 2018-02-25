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Представитель Мун Чжэ Ина: делегация КНДР согласилась развивать отношения с США

Международная панорама
25 февраля, 15:13 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 25, февраля. /ТАСС

Чиновники КНДР прибыли в воскресенье в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане

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СЕУЛ, 25 февраля. /ТАСС/. Делегация КНДР согласилась параллельно развивать отношения с Республикой Корея и США. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель президента Южной Кореи Ким Ый Гём по итогам встречи с представителями КНДР.

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"Президент Мун Чжэ Ин указал, что диалог между США и Северной Кореей с целью улучшения двусторонних отношений и фундаментального решения проблем Корейского полуострова должен начаться как можно скорее", - подчеркнул представитель лидера страны.

По его словам, в ответ представители КНДР "согласились, что отношения Северной Кореи и США должны развиваться параллельно с взаимоотношениями Пхеньяна и Сеула, и что у Севера есть достаточные намерения для проведения диалога с США".

Делегация чиновников из КНДР прибыла в Южную Корею, чтобы посетить церемонию закрытия Олимпийских игр в Пхёнчхане. По данным агентства Yonhap, вечером состоялась часовая встреча делегации с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином.

Делегацию КНДР из восьми человек возглавляет заместитель председателя ЦК, заведующий отделом единого фронта Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхоль. Он внесен в международный черный список, и, как отмечает агентство, его визит в Южную Корею вызвал негативную реакцию со стороны многих местных жителей. В Южной Корее и США утверждают, что именно Ким Ён Чхоль в 2010 году организовал затопление южнокорейского корвета "Чхонан" и артобстрел острова Ёнпхёндо.

Ранее в южнокорейских СМИ появилась информация, что представители КНДР и США могут провести встречу во время олимпийских мероприятий.

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