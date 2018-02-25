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СМИ: Турция завершила первый этап проведения операции в Африне

Международная панорама
25 февраля, 15:51 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, февраля. /ТАСС

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым ранее сообщил, что операция будет проводиться в четыре этапа

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АНКАРА, 25 февраля. /ТАСС/. Турция завершила первый этап проведения операции "Оливковая ветвь" в сирийском регионе Африн. Об этом сообщил в воскресенье телеканал HABERTÜRK.

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По его данным, вошедшие на территорию Арабской Республики военнослужащие из турецких районов Хатай и Килис объединились и сформировали линию в виде полумесяца вокруг Африна.

В конце января премьер-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил журналистам о том, что республика будет проводить операцию в четыре этапа. Однако тогда он не раскрыл подробностей сказанного.

Турция объявила 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских отрядов на севере Сирии. По данным турецкого Генштаба, ВС сумели ликвидировать 2021 террориста, к которым в Анкаре относят бойцов "Сил народной самообороны" и партии "Демократический союз".

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Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
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