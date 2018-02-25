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Меркель и Макрон призвали к давлению на Асада ради выполнения резолюции ООН

Международная панорама
25 февраля, 16:41 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 25, февраля. /ТАСС

Лидеры Германии и Франции подчеркнули, что сейчас решающим является быстрое и полноценное соблюдение резолюции по перемирию в Сирии

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БЕРЛИН, 25 февраля. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель, а также французский президент Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным призвали Москву к давлению на Башара Асада ради выполнения резолюции СБ ООН по перемирию в Сирии. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.

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"Канцлер Меркель и президент Макрон подчеркнули, что сейчас решающим является быстрое и полноценное соблюдение резолюции. Они призвали Россию в этой связи оказывать максимальное давление на сирийский режим, чтобы было достигнуто незамедлительное прекращение авиаударов и боевых действий", - говорится в сообщении Зайберта.

Как отметил Зайберт, Берлин и Париж выразили надежду, что перемирие выстроит основу, благодаря которой можно будет добиться прогресса по поиску политического решения в рамках женевского процесса. "Германия и Франция, как и прежде, желают сотрудничать с Россией и другими международными партнерами в этих целях", - заявил он.

В свою очередь Россия рассчитывает, что зарубежные покровители антиправительственных сил в Сирии обеспечат соблюдение ими прекращения огня. Об этом заявили в воскресенье в МИД РФ в связи с принятием 24 февраля СБ ООН резолюции 2401 по перемирию в Сирии.

"Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований наконец выполнят свою часть "домашнего задания" и обеспечат прекращение своими подопечными боевой активности в интересах скорейшего и безопасного прохождения гуманитарных конвоев, - отметили в министерстве. - Будем за этим внимательно следить".

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. По замыслу соавторов документа - Кувейта и Швеции - это позволит улучшить ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, контролируемом боевиками и находящемся в осаде правительственных сил.

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Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве
Персоны
Меркель, Ангела Асад, Башар Хафез Макрон, Эмманюэль Путин, Владимир Владимирович
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