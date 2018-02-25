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Генштаб ВС Ирана: операция против террористов в Восточной Гуте будет продолжаться

Международная панорама
25 февраля, 16:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Отмечается, что Иран и Сирия "будут соблюдать свои обязательства в соответствии с принятой Совбезом ООН резолюцией о перемирии"

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ТАСС, 25 февраля. Регион Восточная Гута под Дамаском "должен быть очищен от присутствия террористов". Об этом, как передал телеканал Al-Alam, заявил в воскресенье начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Бакери.

По словам генерала, "на окраинах Дамаска есть районы, находящиеся под контролем террористов, на которые не распространяется перемирие, объявленное в субботу Советом Безопасности ООН". "Эти боевики выпустили по сирийской столице за последние дни 1,2 тыс. снарядов и угрожают жизни мирных граждан", - указал он.

Как утверждал иранский военачальник, "Запад и те, кто не желают установления в Сирии безопасности и спокойствия, подняли вопрос о прекращении огня в Восточной Гуте, чтобы спасти террористов, когда увидели, что армия и сирийское правительство полны решимости очистить от них окрестности Дамаска". Однако, как отметил он, "предложенный Западом вариант резолюции был доработан благодаря усилиям, предпринятым Сирией и ее друзьями, среди которых Иран и Россия, что позволит продолжить борьбу против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) под Дамаском".

Бакери подчеркнул, что Иран и Сирия "будут соблюдать свои обязательства в соответствии с принятой Совбезом ООН резолюцией о перемирии".

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию.

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