Белый дом: у Иванки Трамп не было контактов с делегацией КНДР на Олимпиаде

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Старший советник президента США, его дочь Иванка Трамп не контактировала с представителями делегации КНДР на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане. Об этом заявил в воскресенье американским журналистам, освещавшим Олимпиаду, представитель администрации США высокого ранга.

"Президентская делегация завершила свой визит на Олимпийские игры, поприсутствовав на церемонии их закрытия. Никаких контактов с делегацией Северной Кореи не было", - отметил он. По его словам, Иванка Трамп "поздравила президента Южной Кореи и первую леди Южной Кореи с успешным проведением Олимпийских игр". Высказывания представителя администрации распространил пресс-пул Белого дома.

Дочь президента Трампа специально приехала в Пхёнчхан, чтобы возглавить американскую официальную делегацию на закрытии Игр. В минувшую пятницу она встретилась с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином в его резиденции и передала личное послание от президента Трампа, касающееся объявленных в тот же день американских санкций против КНДР.

На церемонии открытия Игр 9 февраля американскую делегацию возглавлял вице-президент Майкл Пенс. Как сообщили газета The Washington Post и телекомпания CNN, планировалась встреча Пенса в Сеуле 10 февраля с родной сестрой лидера КНДР Ким Чен Ына - Ким Ё Чжон, а также с формальным главой государства Ким Ён Намом. Однако она в последний момент была отменена из-за критических высказываний вице-президента в адрес Пхеньяна, что подтвердила руководитель пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

По ее словам, кампания по оказанию максимального давления, усиливающая дипломатическую и экономическую изоляцию КНДР, будет продолжаться до тех пор, пока Пхеньян не согласится на переговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.