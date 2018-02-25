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СМИ: МИД Латвии запретил въезд в страну Кадырову, Бастрыкину и Луговому

Международная панорама
25 февраля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс сообщил, что запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского

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Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс

© EPA-EFE/Valda Kalnina

ТАСС, 25 февраля. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин и депутат Госдумы от ЛДПР Андрей Луговой попали под запрет на въезд в Латвию. Об этом в воскресенье сообщил портал Mixnews.lv. В четверг глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс в своем Twitter сообщил, что запретил въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского, однако не указал кого именно.

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Ранее в феврале Сейм Латвии утвердил проект решения, который является аналогом американского закона Магнитского. За этот документ проголосовали 60 депутатов, против высказались семь парламентариев, трое воздержались.

В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по версии Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

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Персоны
Кадыров, Рамзан Ахматович Бастрыкин, Александр Иванович Луговой, Андрей Константинович
Темы
ЛДПР Акт Магнитского Санкции в отношении России
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