В Париже приветствуют единогласное принятие СБ ООН резолюции по Сирии

ПАРИЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Франция приветствует единогласное принятие Советом Безопасности ООН резолюции по перемирию в Сирии. Об этом говорится в коммюнике Елисейского дворца по итогам состоявшегося в воскресенье телефонного разговора президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера ФРГ Ангелы Меркель с президентом России Владимиром Путиным.

"Они [Макрон и Меркель] приветствовали единодушное принятие Советом Безопасности ООН резолюции, требующей 30-дневного прекращения боевых действий в Сирии для оказания гуманитарной помощи и эвакуации раненых и больных, которые в этом нуждаются", - отмечается в заявлении Елисейского дворца, поступившем в распоряжение ТАСС.

В нем подчеркивается, что "это первый этап, который отвечает на чрезвычайную гуманитарную ситуацию, в особенности в Восточной Гуте". В коммюнике администрации президента Франции отмечается, что "все кто имеет влияние в регионе, должны содействовать выполнению этого соглашения, в частности страны астанинского формата - Россия, Иран и Турция".

"Президент республики подчеркнул, что Франция будет крайне бдительна в том, чтобы принятая ООН резолюция не осталась только на бумаге и чтобы были достигнуты конкретные и быстрые продвижения в необходимых масштабах", - отмечается в заявлении. По словам президента, они необходимы для того, чтобы "облегчить страдания гражданских лиц, как того требуют ООН и гуманитарные организации". "Франция готова активно их поддержать", - говорится в сообщении.

Президент Франции и канцлер Германии, как отмечается в заявлении Елисейского дворца, подчеркнули, что "прекращение боевых действий должно объединить международное сообщество вокруг надежного политического решения в рамках женевского процесса". "Франция и Германия готовы работать с Россией и их европейскими партнерами", - говорится в заявлении. В этом контексте, как напомнили в Елисейском дворце, глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан 27 февраля посетит Москву.

Совет Безопасности ООН в субботу единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. По замыслу соавторов документа - Кувейта и Швеции - это позволит улучшить ситуацию в пригороде Дамаска Восточной Гуте, контролируемом боевиками и находящемся в осаде правительственных сил.