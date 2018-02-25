СМИ: боевики выпустили свыше 20 снарядов по Дамаску и его пригородам

ТАСС, 25 февраля. Вооруженные группировки, базирующиеся в регионе Восточная Гута, нарушили в воскресенье режим прекращения огня и обстреляли жилые кварталы на востоке Дамаска. Как сообщил агентству SANA представитель полицейского управления, в районе площади Аббасидов и улицы Баб-Тума разорвалось пять минометных снарядов. Жертв нет, ранен один человек, имеются также сведения о материальном уроне.

Еще 16 снарядов было выпущено по лагерю беженцев Вафидин и окраине Дахият-эль-Асад. Сведений о пострадавших оттуда не поступало.

Сирийская армия в воскресенье провела военную операцию против банд террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в районе города Хараста (8 км от Дамаска). Противник понес потери в живой силе и технике. Под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Хузарма, Нашабия и Хош-эс-Салихия. Боевики были выбиты со стратегических высот Телль-Фирзат, откуда они обстреливали столицу и ее окрестности.

По сведениям телеканала Al-Alam, сирийская артиллерия и ВВС нанесли удары по позициям противника в Замальке, Эрбине и Хош-эль-Ашаари. Там уничтожены склады с боеприпасами. Очевидцы свидетельствуют, что на ряде участков фронта террористы "Джебхат ан-Нусры" оставили занимаемые рубежи и отступили вглубь Восточной Гуты.

Совет Безопасности ООН в субботу принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Документ поддержали все 15 государств - членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.