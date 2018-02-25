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WSJ: Трамп может дать показания спецпрокурору по РФ в письменном виде

Международная панорама
25 февраля, 20:58 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, февраля. /ТАСС

По данным газеты, юристы изучают, в какой форме президент США может дать показания, чтобы это ему не навредило

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/Chris Kleponis/Pool

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Юристы президента США Дональда Трампа рассматривают различные варианты того, в каком виде глава государства потенциально может дать показания спецпрокурору Роберту Мюллеру. Изучается в том числе возможность предоставления письменных ответов на вопросы, сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal.

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Пока аппарат Мюллера, который расследует приписываемое России вмешательство в американские выборы, не требовал встречи с Трампом, однако спецпрокурор, по данным СМИ, выражал заинтересованность в этом. Трамп ранее также заявлял, что готов дать Мюллеру показания под присягой, но перед возможной встречей в любом случае посоветуется со своими адвокатами.

По данным газеты, юристы президента изучают, в какой форме Трамп может дать показания, причем так, чтобы это ему не навредило. Не исключена возможность письменных ответов на согласованные вопросы или же небольшая устная беседа в строго ограниченных рамках. Как отмечает издание, юристы Трампа опасаются, что в случае полноценного допроса без каких-либо ограничений президент может сказать лишнего спецпрокурору, что чревато дальнейшими проблемами юридического и политического характера.

Вместе с тем некоторые юристы главы государства считают, что Трамп вообще не должен встречаться с Мюллером, пишет газета. Они указывают на то, что Белый дом и так предоставил спецпрокурору всю запрошенную им информацию, касающуюся в том числе самого президента и его ближайших помощников. Кроме того, они считают, что согласие на встречу с аппаратом Мюллера создаст негативный прецедент для исполнительной ветви власти в США. Никакого окончательного решения по поводу возможной дачи показаний и формы этого процесса пока не принято.

Ранее The Wall Street Journal сообщала, что юристы Трампа могут попытаться отсрочить или вовсе избежать возможной дачи показаний главой государства Мюллеру. По данным издания, если аппарат спецпрокурора затребует встречи с Трампом, его адвокаты могут обратиться в суд, сославшись на прецедент 1997 года, когда американский судья постановил, что президент США и его ближайшие помощники имеют право не раскрывать информацию, касающуюся их действий или принятых ими решений. Другим вариантом для Трампа может стать право воспользоваться пятой поправкой к конституции США, позволяющей не свидетельствовать против себя.

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