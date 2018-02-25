Ваш регион:
Олимпиада-2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Нигерии подтвердили пропажу 110 школьниц после нападения боевиков

Международная панорама
25 февраля, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, февраля. /ТАСС

Члены радикальной группировки "Боко харам" атаковали учебное заведение 19 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 25 февраля. Власти Нигерии подтвердили в воскресенье пропажу 110 школьниц после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на министерство информации африканской республики.

Смотрите также
Лидер группировки "Боко харам" Абубакар Шекау

Нигерийская экстремистская группировка "Боко харам". Досье

"Федеральное правительство может подтвердить, что 110 учениц школы в Дапчи в штате Йобе не найдены поле того, как 19 февраля боевики вторглись в учебное заведение", - отметили в ведомстве.

Число пропавших учениц удалось определить после сопоставления данных властей штата и администрации школы. Ранее 23 февраля родители пропавших девочек утверждали, что домой не вернулись 105 школьниц.

В Нигерии свежи в памяти события апреля 2014 года, когда боевики "Боко харам" похитили из лицея в нигерийском городе Чибок 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 года еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по-прежнему числятся пропавшими без вести.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Нигерия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: мощный взрыв прогремел в продовольственном магазине в английском Лестере
2
Российские хоккеисты спели гимн РФ во время награждения
3
Samsung представил новые смартфоны Galaxy S9 и S9+
4
Старейший экскурсовод Петербурга — о халтуре, большевиках и слезах китайских туристов
5
Израильский истребитель F-16 был сбит ПВО Сирии из-за ошибки пилотов
6
NY Post назвала российских хоккеистов, выигравших ОИ-2018, "командой без страны"
7
Биатлонист Бабиков после пасьюта перелез через ограждение, чтобы не говорить с прессой
Темы дня
Новости партнеров
Реклама