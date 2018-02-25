Власти Нигерии подтвердили пропажу 110 школьниц после нападения боевиков

ТАСС, 25 февраля. Власти Нигерии подтвердили в воскресенье пропажу 110 школьниц после нападения боевиков радикальной группировки "Боко харам" на деревню Дапчи (штат Йобе) на северо-востоке Нигерии. Об этом сообщает агентство France-Presse со ссылкой на министерство информации африканской республики.

"Федеральное правительство может подтвердить, что 110 учениц школы в Дапчи в штате Йобе не найдены поле того, как 19 февраля боевики вторглись в учебное заведение", - отметили в ведомстве.

Число пропавших учениц удалось определить после сопоставления данных властей штата и администрации школы. Ранее 23 февраля родители пропавших девочек утверждали, что домой не вернулись 105 школьниц.

В Нигерии свежи в памяти события апреля 2014 года, когда боевики "Боко харам" похитили из лицея в нигерийском городе Чибок 276 девочек. Позднее 57 из них удалось сбежать, в октябре 2016 года 20 школьниц были освобождены в результате переговоров властей Нигерии, Международного комитета Красного Креста и представителей Швейцарии с группировкой. 6 мая 2017 года еще 82 девочки были также выпущены на свободу. Около 100 девочек по-прежнему числятся пропавшими без вести.