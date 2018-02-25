Израильский истребитель F-16 был сбит ПВО Сирии из-за ошибки пилотов

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 февраля. /ТАСС/. Истребитель F-16 ВВС Израиля был сбит сирийскими ПВО 10 февраля из-за "профессиональной ошибки экипажа". Таковы результаты проведенного израильскими военными расследования инцидента, которые представлены в воскресенье главе Генерального штаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкоту, сообщила армейская пресс-служба.

"При напряженном выборе между успешным выполнением задачи и обеспечением собственного выживания профессиональный экипаж допустил ошибку, не защищая себя по мере необходимости, - говорится в армейском коммюнике о причинах падения истребителя. - Его [экипажа] действия не соответствовали порядку приоритетов, определяемых ракетной угрозой, под которой он находился". "Решение бойцов катапультироваться из подбитого самолета было правильным", - отметили армейские эксперты.

10 февраля, как утверждают израильские военные, их вертолет сбил в воздушном пространстве Израиля вторгшийся из Сирии иранский беспилотник. В ответ в тот же день израильские ВВС нанесли удары по иранским объектам в Сирии и уничтожили иранский пункт контроля беспилотного летательного аппарата.

Вслед за этим израильский истребитель F-16 был сбит ракетой сирийских ПВО. Получившие ранения пилоты покинули самолет и приземлились на территории еврейского государства. В ответ израильские самолеты нанесли удары по 12 позициям в Сирии.