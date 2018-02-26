Генштаб Турции сообщил об "уничтожении еще 41 террориста" в Сирии

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил в понедельник о "ликвидации еще 41 боевика" во время операции "Оливковая ветвь" в регионе Африн. Как говорится в заявлении военного ведомства, общее число "нейтрализованных террористов" возросло до 2059.

"ВС в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализовали 2059 террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.