Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.02:
$ 56.76
€ 69.63
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Генштаб Турции сообщил об "уничтожении еще 41 террориста" в Сирии

Международная панорама
26 февраля, 9:38 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 26, февраля. /ТАСС

Таким образом, общее число "нейтрализованных террористов" возросло до 2059, заявили в военном ведомстве

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Генштаб Вооруженных сил Турции сообщил в понедельник о "ликвидации еще 41 боевика" во время операции "Оливковая ветвь" в регионе Африн. Как говорится в заявлении военного ведомства, общее число "нейтрализованных террористов" возросло до 2059.

"ВС в рамках операции "Оливковая ветвь" в Африне нейтрализовали 2059 террористов из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС), Рабочей партии Курдистана, партии "Демократический союз" (ДС) и экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

Генштаб турецких ВС объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС (входят в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии") и ДС в Африне, где проживают порядка 1,5 млн курдов и беженцев из других областей Сирии. Эти организации Анкара считает террористическими.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис в Сирии Спецоперация ВС Турции в Африне
Страны
Сирия Турция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Кто и как будет наблюдать за выборами?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Московский метрополитен. Досье
2
МОК с пониманием отнесся к исполнению гимна РФ хоккеистами при вручении медалей ОИ-2018
3
Источник: в Таиланде блогеров Алекса Лесли и Настю Рыбку обвиняют в нелегальной работе
4
Керлинг и допинг: почему история с Крушельницким вызывает лишь вопросы
5
Тарпищев: МОК может восстановить в правах Олимпийский комитет России к 28 февраля
6
Насколько хороши новые смартфоны Samsung Galaxy S9 и S9+
7
CAS опубликовал мотивировочную часть по делу российского керлингиста Крушельницкого
Темы дня
Новости партнеров
Реклама