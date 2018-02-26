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Могерини: ЕС будет работать со всеми партнерами над установлением перемирия в Сирии

Международная панорама
26 февраля, 11:40 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 26, февраля. /ТАСС

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности считает, что страны - гаранты Астанинского процесса должны прилагать все усилия для деэскалации, а не эскалации боевых действий

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БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Евросоюз будет работать с ООН и всеми иностранными партнерами над выполнением последней резолюции СБ ООН по Сирии и установлением мира в этой стране. Об этом заявила в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на плановую встречу глав МИД ЕС.

"ЕС будет работать в ближайшие месяцы и дни с ООН и со всеми международными и региональными партнерами, чтобы добиться полного выполнения резолюции СБ ООН по Сирии и улучшения ситуации в этой стране", - сказала она.

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"Я и все министры очень озабочены тем фактом, что происходит эскалация боевых действий по всей территории Сирии, в первую очередь, со стороны режима [в Дамаске] и его сторонников. - Мы считаем, что страны - гаранты Астанинского процесса - Россия, Иран и Турция - должны прилагать все усилия для деэскалации, а не эскалации боевых действий", - указала Могерини, отвечая на вопросы журналистов о многочисленных гражданских жертвах турецкой операции против курдов в сирийском Африне.

СБ ООН 24 февраля единогласно принял резолюцию 2401 с требованием о прекращении боевых действий на всей территории Сирии по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению. Как заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, Россия "поддержала этот документ, поскольку он побуждает сирийские стороны конфликта к скорейшему прекращению боевых действий, выполнению ранее согласованных договоренностей на этот счет и переговорной работе по общей деэскалации и установлению длительных гуманитарных пауз на всей территории страны". Дипломат обратил особое внимание на то, что перемирие не распространяется на операцию против террористических организаций в Сирии, которая, по его словам, "будет продолжена".

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Персоны
Могерини, Федерика Небензя, Василий Алексеевич
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