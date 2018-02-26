Евросоюз усилил санкции против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. ЕС усилил санкции против КНДР, включая ужесточение торговых ограничений и высылку всех северокорейских рабочих. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.

"Совет ЕС усилил санкции против КНДР, приведя их в соответствие с требованиями последней резолюции СБ ООН по КНДР номер 2397", - отмечается в заявлении.

Новые меры включают полный запрет на коммерческий экспорт в КНДР любых нефтепродуктов, а также снижение максимального объема горючего, которое может поставляться Пхеньяну странами ЕС для гуманитарных нужд с 2 млн до 500 тысяч баррелей ежегодно. ЕС полностью запретил импорт из КНДР любых продуктов питания и аграрной продукции, а также камня и древесины. Запрещен экспорт в эту страну всех видов промышленного оборудования, грузовых машин, а также железа, стали, их сплавов и других металлов.

Совет ЕС также принял решение о репатриации в течение 24 месяцев всех граждан КНДР, работающих в странах ЕС по контрактам.

Совет Безопасности ООН 22 декабря 2017 года единогласно принял резолюцию об ужесточении санкций в отношении КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки Пхеньяну сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран в течение 24 месяцев выслать трудовых мигрантов КНДР. Предполагается, что эти шаги позволят лишить Пхеньян средств на дальнейшую разработку ядерного оружия и средств его доставки. Как утверждала ранее постпред США при ООН Никки Хейли, на эти цели идет основная часть заработка рабочих из КНДР за рубежом.