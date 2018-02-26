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Глава МИД Чехии: Прага в деле Салиха Муслима будет действовать в соответствии с законом

Международная панорама
26 февраля, 20:12 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 26, февраля. /ТАСС

Мартин Стропницкий добавил, что судьбу курдского политика определит чешский суд

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БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Мартин Стропницкий, принимавший участие во встрече глав дипломатических ведомств государств - членов Евросоюза, заявил в понедельник журналистам, что его страна в деле задержанного в Праге бывшего сопредседателя курдской партии "Демократический союз" Салиха Муслима будет "действовать стандартно, справедливо и по закону".

"Это я скажу своему турецкому коллеге (главе МИД Турции Мевлюту Чавушоглу) по телефону, - отметил он. - Пока из-за нашей загруженности такой разговор не состоялся". По данным МИД Чехии, телефонный разговор между министрами предполагается провести во вторник. Планируется обсудить ситуацию, связанную с задержанием Салиха Муслима, выдачи которого добивается Турция.

Судьбу курдского политика определит чешский суд. Заседание, на котором будет рассматриваться вопрос о продлении предварительного заключения для Салиха Муслима, по словам главы МИД Чехии, состоится во вторник в Праге.

"У нас действуют четкие правила, мы - правовое государство. Все решает суд, потом решение может быть и за министром юстиции. И это все", - подчеркнул глава МИД Чехии.

Салих Муслим был задержан в ночь на воскресенье. В течение 48 часов после ареста суд должен принять решение о его продлении или освобождении.

"Демократический союз" является ведущей курдской политической партией в северной части Сирии. Анкара считает ее ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая признана террористической организацией в Турции и Евросоюзе.

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