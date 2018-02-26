СБ ООН пытается договориться о продлении санкций против Йемена, истекающих 27 февраля

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН пытается согласовать резолюцию о продлении оружейного эмбарго и других санкций в отношении Йемена, срок действия которых истекает в полночь по нью-йоркскому времени (08:00 мск вторника). По информации от дипломатов, на рассмотрении СБ находятся два проекта документа, один из которых подготовлен Россией.

Оба текста предусматривают продление режима санкций до 26 февраля 2019 года, при этом британский вариант резолюции содержит обвинения в адрес Ирана, которого западные страны подозревают в незаконных поставках оружия йеменским мятежникам - хуситам. В документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, выражается обеспокоенность тем, что "оружие иранского происхождения было ввезено в Йемен после введения адресного оружейного эмбарго", а также тем, что Исламская Республика не принимает "необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи" баллистических ракет малой дальности, связанного с ним оборудования и беспилотных летательных аппаратов. В проекте резолюции выражается "намерение принять дополнительные меры в ответ на эти нарушения".

Вынесение на голосование текста с подобными формулировками почти неизбежно приведет к блокировке резолюцией Россией, в то время как предложенный Москвой документ, в котором не упоминается Иран, не устраивает ряд западных стран, в первую очередь Соединенные Штаты. Голосование по йеменским санкциям было запланировано на 18:00 мск, однако впоследствии было отложено. В настоящий момент члены СБ ведут переговоры по этому вопросу, сообщил ТАСС источник в ООН.

Выводы о причастности Ирана к нарушениям оружейного эмбарго содержатся в последнем докладе группы экспертов ООН по Йемену, которые проанализировали фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду в ноябре прошлого года, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Специалисты ООН пришли к выводу, что оружие было ввезено в Йемен уже после того, как в 2015 году в отношении страны было введено оружейное эмбарго.

15 февраля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Совету Безопасности настало время отреагировать на невыполнение Исламской Республикой решений всемирной организации. В конце января дипломат организовала для членов Совбеза поездку в Вашингтон, где им были продемонстрированы обломки ракет и другая военная техники якобы иранского происхождения. В самом Тегеране обвинения в свой адрес отвергают, а доказательства нарушений оружейного эмбарго называют сфабрикованными.