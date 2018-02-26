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СБ ООН пытается договориться о продлении санкций против Йемена, истекающих 27 февраля

Международная панорама
26 февраля, 20:14 UTC+3 ООН ООН 26, февраля. /ТАСС

На рассмотрении Совбеза находятся два проекта резолюции, оба текста предусматривают продление режима санкций до 26 февраля 2019 года

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ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН пытается согласовать резолюцию о продлении оружейного эмбарго и других санкций в отношении Йемена, срок действия которых истекает в полночь по нью-йоркскому времени (08:00 мск вторника). По информации от дипломатов, на рассмотрении СБ находятся два проекта документа, один из которых подготовлен Россией.

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Оба текста предусматривают продление режима санкций до 26 февраля 2019 года, при этом британский вариант резолюции содержит обвинения в адрес Ирана, которого западные страны подозревают в незаконных поставках оружия йеменским мятежникам - хуситам. В документе, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, выражается обеспокоенность тем, что "оружие иранского происхождения было ввезено в Йемен после введения адресного оружейного эмбарго", а также тем, что Исламская Республика не принимает "необходимые меры для предотвращения прямых или косвенных поставок, продажи или передачи" баллистических ракет малой дальности, связанного с ним оборудования и беспилотных летательных аппаратов. В проекте резолюции выражается "намерение принять дополнительные меры в ответ на эти нарушения".

Вынесение на голосование текста с подобными формулировками почти неизбежно приведет к блокировке резолюцией Россией, в то время как предложенный Москвой документ, в котором не упоминается Иран, не устраивает ряд западных стран, в первую очередь Соединенные Штаты. Голосование по йеменским санкциям было запланировано на 18:00 мск, однако впоследствии было отложено. В настоящий момент члены СБ ведут переговоры по этому вопросу, сообщил ТАСС источник в ООН.

Выводы о причастности Ирана к нарушениям оружейного эмбарго содержатся в последнем докладе группы экспертов ООН по Йемену, которые проанализировали фрагменты баллистической ракеты, запущенной йеменскими мятежниками по Эр-Рияду в ноябре прошлого года, а также другое вооружение и оборудование, находящееся в распоряжении американской стороны. Специалисты ООН пришли к выводу, что оружие было ввезено в Йемен уже после того, как в 2015 году в отношении страны было введено оружейное эмбарго.

15 февраля постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Совету Безопасности настало время отреагировать на невыполнение Исламской Республикой решений всемирной организации. В конце января дипломат организовала для членов Совбеза поездку в Вашингтон, где им были продемонстрированы обломки ракет и другая военная техники якобы иранского происхождения. В самом Тегеране обвинения в свой адрес отвергают, а доказательства нарушений оружейного эмбарго называют сфабрикованными.

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Персоны
Хейли, Никки
Темы
Ситуация вокруг Ирана Военная операция в Йемене
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