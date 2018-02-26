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Посол России вызван в британский МИД в связи с ситуацией в Восточной Гуте

Международная панорама
26 февраля, 20:27 UTC+3

Глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон сообщил, что хочет услышать о планах РФ по выполнению резолюции СБ ООН

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Посол России в Лондоне Александр Яковенко

Посол России в Лондоне Александр Яковенко

© Станислав Красильников/ТАСС

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Посол России в Лондоне Александр Яковенко вызван в британский МИД в связи с ситуацией в пригороде Дамаска, Восточной Гуте. Об этом говорится в заявлении главы британского МИД, сделанном в понедельник в парламенте Соединенного Королевства.

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"Я пригласил российского посла прийти в МИД и рассказать о планах его страны по выполнению резолюции 2401 [СБ ООН]", - сказал Борис Джонсон, слова которого распространила пресс-служба МИД Великобритании. В посольстве РФ в Лондоне корреспонденту ТАСС не смогли предоставить оперативного комментария.

Джонсон также заявил, что дал указание постоянному представительству страны при ООН созвать заседание Совета Безопасности по этой теме.

"Я проинструктировал представительство Великобритании при ООН созвать еще одну встречу Совета Безопасности для того, чтобы обсудить отказ режима [президента Сирии Башара] Асада соблюдать волю ООН и гарантировать перемирие без задержек", - добавил глава британского МИД.

"Силы Асада сейчас ведут бомбардировки анклава Восточная Гута, где 393 тыс. человек живут на осадном положении, перенося то, что стало характерной тактикой режима, в силу чего гражданские лица страдают от голода, - заявил Джонсон. - С горькой иронией Россия и Иран объявили Восточную Гуту "зоной деэскалации" в мае прошлого года и пообещали обеспечить доставку гуманитарной помощи. Однако истина заключается в том, что в этом году режим Асада позволил только одному конвою ООН войти в Восточную Гуту".

"Только за последнюю неделю в Восточной Гуте были убиты сотни мирных жителей", - добавил Джонсон, отметив, что британский парламент учтет "тревожные сообщения об использовании хлорного газа".

"И поэтому я призываю Россию использовать все свое влияние, чтобы усадить режим Асада за стол переговоров и предпринять шаги в направлении по установлению мира, в котором так сильно нуждается сирийский народ", - подчеркнул Джонсон.

О резолюции

Совет Безопасности ООН 24 февраля принял резолюцию, требующую от сторон конфликта в Сирии прекратить боевые действия по меньшей мере на 30 дней для оказания гуманитарной помощи населению.

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Документ поддержали все 15 государств-членов Совбеза, включая Россию. Согласно резолюции, перемирие не будет распространяться на военные операции против террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и других террористических организаций.

Как сообщил в понедельник министр обороны РФ Сергей Шойгу, по поручению президента РФ Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля с 09:00 до 14:00 ежедневно вводится гуманитарная пауза, которая позволит мирным жителям безопасно покинуть этот район.

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Темы
Кризис в Сирии Создание зон деэскалации в Сирии Борьба с "Исламским государством"
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Джонсон, Борис Асад, Башар Хафез Шойгу, Сергей Кужугетович Путин, Владимир Владимирович Яковенко, Александр Владимирович
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